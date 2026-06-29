Brazilci negoduju: Povoljan ždrijeb za Argentinu bi trebalo istražiti

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Nokaut faza kreće, a Brazilcima je fokus uoči utakmice protiv Japana - na Argentincima.

Brazilski mediji i navijači žale se kako njihovu reprezentaciju čeka znatno teži posao, koji bi ih u četvrtfinalu mogao spojiti s Engleskom, te smatraju da bi povoljan ždrijeb za Argentinu “trebalo istražiti”, piše Daily Mail.

Messi i ekipa idu na Zelenortske Otoke u šesnaestini finalau. Ako u Miamiju opravdaju ulogu favorita, u četvrtfinalu u Atlanti čeka ih pobjednik susreta između Australije i Egipta.

Brazil se, primjerice, prvo sastaje s opasnim Japanom, nakon čega ga u osmini finala čeka pobjednik dvoboja Norveške i Obale Bjelokosti. Ako peterostruki svjetski prvaci prođu, u četvrtfinalu bi ih u Miamiju mogla čekati Engleska.

We would imagine 🇦🇷 Argentina won’t complain too much about their path to a WC Semifinal. pic.twitter.com/0adOTBoRK6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 28, 2026

Momčad Thomasa Tuchela u šesnaestini finala igra protiv DR Konga, a u osmini finala na stadionu Azteca u Mexico Cityju sastaje se s boljim iz ogleda Meksika i Ekvadora. Pobjednik potencijalnog četvrtfinalnog sraza Brazila i Engleske u polufinalu bi se u Atlanti najvjerojatnije susreo upravo s Messijevom Argentinom.

Brazilski kolumnist Ricardo Gonzalez u tekstu za vodeći sportski portal Globoesporte napisao je kako se čini da “nogometni bogovi” favoriziraju Argentince. Naslov njegova članka glasi da ždrijeb “treba istražiti”.

“Ne znači to da je itko već pobijedio ili izgubio, niti da favoriti ne mogu potvrditi svoju snagu. Ipak, u ovom trenutku nogometni bogovi postavljaju zahtjevan scenarij za Francusku, koja je sposobna prebroditi prepreke, dramatičan za Portugal i scenarij iz snova… za Argentinu!”, naveo je Gonzalez.



We would imagine 🇦🇷 Argentina won’t complain too much about their path to a WC Semifinal. pic.twitter.com/0adOTBoRK6

— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 28, 2026

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