Bomba iz susjedstva: Marko Pjaca odlazi u Sarajevo?

Podijeli :

DSC_3960 via Guliver

Sarajevo bi uskoro moglo dobiti veliko pojačanje. Bivši igrač Dinama i Rijeke Marko Pjaca ubrzo mi mogao prijeći u redove osvajača Kupa BiH.

Prema informacijama 24sata, FK Sarajevo razmatra mogućnost angažiranja Marka Pjace, koji je nakon raskida ugovora s Dinamom trenutačno slobodan igrač.

Sarajevski klub nedavno je promijenio trenera. Zorana Zekića zamijenio je Husref Musemić, a u prijelaznom roku već su stigla pojačanja s iskustvom poput Stefana Ristovskog, Ivana Banića, Slavka Bralića, Adema Ljajića i Agona Elezija, dok se Gojko Cimirot vratio u klub.

Pjaca iza sebe ima sezonu u kojoj je za Dinamo postigao devet golova i upisao devet asistencija, među kojima se ističu pogodak protiv Milana u Ligi prvaka te golovi protiv Qarabaga u kvalifikacijama. Dolazak 30-godišnjeg ofenzivca bio bi jedan od najvećih transfera Sarajeva u posljednjim godinama.