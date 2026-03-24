Bomba iz Liverpoola: Mohamed Salah napušta klub na kraju sezone

(Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

Službeni kanali Liverpoola u utorak navečer objavili su šokantnu vijest za svoje navijače.

Obznanili su da će Mohamed Salah napustit Liverpool u lipnju, odnosno na kraju tekuće sezone.

Salah je u klub stigao 2017. godine te je za Redse odigrao čak 435 utakmica postigavši 255 golova te je usput i podijelio 122 asistencije. Osvojio je s klubom dva naslova u Premier ligi, jednu Ligu prvaka te europski Superkup.

Ove sezone nekoliko je puta bio u svađama s Arneom Slotom, a sada se čini da je Egipćaninu prekipjelo te je odlučio napustiti klub u kojem je proveo skoro 10 godina.

“Osvojili smo najvažnije trofeje. Borili smo se zajedno u najtežim trenucima naših života. Želim se zahvaliti svima koji u klubu, posebno suigračima, sadašnjim i prošlim te navijačima. Nemam dovoljno riječi, podrška koju ste mi pružili za vrijeme najbolje faze moje karijere, ali ste i ostali uz mene kada mi je bilo najteže.

To je nešto što neću nikada zaboraviti i što ću uvijek nositi sa sobom”, rekao je egipatski nogometaš.