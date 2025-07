Boban zahvalio Plenkoviću i Tomaševiću pa zaključio: ‘To malo ide na sramotu svih nas’

Podijeli :

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban u svom prvom velikom intervjuu otkako je došao u maksimirski klub dotaknuo se i infrastrukture u hrvatskom nogometu.

Često Maksimir stranci nazivaju ‘ruglom’, istočna tribina i dalje se ne može koristiti, dok je najmoderniji stadion u Hrvatskoj osječka Opus Arena. A nju su izgradili Mađari. Sve je to komentirao Boban.

“Ako želimo postati ozbiljan europski klub, bez infrastrukture ne možemo. Dat će i financijsku stabilnost, mogućnost da se trenira u najboljim uvjetima. Hvala Andreju Plenkoviću što smo dobili zemlju za kamp. To je sjajno za Dinamo da može izgraditi modernu omladinsku školu tu. Ja se nadam da će me ljudi istrpjeti. Da će doći rezultat, pa da će mene i sve ostale lakše istrpjeti. Hvala gradonačelniku Tomaševiću koji jako voli Dinamo i u čijem mandatu će se izgraditi dva stadiona u Zagrebu. Mađari su nam napravili stadion u Osijeku. Hvala Bogu da su napravili, sretan sam zbog Osijeka. To ide malo na sramotu svih nas”, poručio je Boban.

