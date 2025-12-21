Boban: Dečki su nakon Gorice postali ‘jedno biće u jednom duhu’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

U loži maksimirskog stadion održan je redoviti sastanak Dinamovih povjerenika, koje su tamo ugostili predsjednik Zvonimir Boban, počasni predsjednik Velimir Zajec, član Uprave Hrvoje Puhalo i voditelj Odjela za članstvo Krešimir Knezović.

Na svojim službenim stranicama Dinamo je prenio što je predsjednik Uprave Zvonimir Boban poručio.

“Nije to pitanje samo sporta, već i pitanje što smo mi po rođenju, što smo kao Hrvati, što nam Dinamo nosi u tom smislu. Znamo da je dinamovsko pitanje ujedno i povijesno i društveno. I vi nosite Dinamo kao veliku odgovornost i sjajno radite. Ured za članstvo na čelu s Krešom Knezovićem sjajno radi, a znamo da nije lako ni vama koji ste ‘na terenu’. Pa, moj je otac bio Dinamov povjerenik i potpuno mi je jasno da ta vaša žrtva nije laka. Nadamo se da ćemo doći do tog magičnog broja članova, do te ‘stotke’. Mislim da su ljudi prepoznali naš dobar put, nadam se da će i rezultati to pratiti. Moglo je i bolje kao što i sami znate, bilo je pogrešaka, ali ispravljamo ih. Nadamo se doći do kontinuiteta i europskim i u hrvatskim razmjerima. Na početku je možda bilo i predobro, sad se vraćamo na logičan put sazrijevanja. Ovo je dobra momčad, ali trebamo graditi kontinuitet. Dečki su i nakon gostovanja u Velikoj Gorici postali ‘jedno biće u jednom duhu’. Bez obzira na sve uvjete u kakvima egzistiramo, zanima nas samo zeleni teren. Od toga živimo, to je naša odgovornost, kako moja osobna, tako i igrača. Naše je da vam priredimo sve što Dinamovi navijači i povjerenici zaslužuju, a to je pravi, veliki Dinamo. Hvala vam puno. Želimo vam sve dobro za sveti Božić, za Kristovo rođenje, za sveti hrvatski Božić. Neka vam Bog podari sve dobro u plavom”, u emotivnom je nastupu naglasio Zvonimir Boban.

POVEZANO Kovačević otkrio kakvo je stanje s Mišićem pa poručio: ‘Trebamo iz rezervi izvući maksimum’ Topić, velika obrana Filipovića i Beljo donijeli Dinamu titulu jesenskog prvaka nakon tri godine

Povjerenicima se ukratko obratio i počasni predsjednik Velimir Zajec.

“Vi ste naš temelj, znam koliko snažnu ulogu navijači imaju i koliko pomažu u stvaranju zajedništva. Svi vi koji nosite naše navijače možete i više pomoći, a mi se, pak, trudimo s naše strane da momčad bude što bolja. Mislim da smo ipak najjači i da ćemo na kraju biti prvi.”

Član Uprave, Hrvoje Puhalo, izvijestio je o brojnim detaljima iz marketinškog segmenta.

“Hvala vam što ste došli, mogu reći da nam je godina bila izazovna i zanimljiva. Bilo je puno radosti i smijeha, ali i nekih razočaranja, ali to je dio posla, života, nogometa… Na nama je napraviti sve što možemo da našim članovima bude što bolje. Premašili smo brojku od 65 000 članova, a dugoročni cilj nam je doći i do 100.000, i to onih koji stvarno vole Dinamo, bude se i liježu s Dinamom. Ponosni smo na vas, puno ste napravili. Ove godine smo, podsjećam, otvorili i instituciju ‘prijatelj kluba’, raste nam članstvo i u inozemstvu gdje je broj porastao dva i pol puta. Svima vam hvala na trudu, vidimo velike pomake. Želja nam je s članstvom pokriti sve dijelove Hrvatske, otvaramo jako puno fan-zona, tu je i naš “dLand” kao igraonica i fan-shop u jednom. Fokus nam je i na mladim članovima, na djeci, želimo da manje budu uz ekrane, a što više uz Dinamo, želimo promovirati zdrav život i sport.”