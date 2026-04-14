Bjelanović ostaje sportski direktor Istre: ‘Zahvalan sam za još jedan mandat’

Matija Lulić/NK Istra 1961

Istra je objavila da sportski direktor ostaje u Puli.

Saša Bjelanović i dalje će biti sportski direktor Istre 1961.

“NK Istra 1961 s ponosom objavljuje produženje ugovora sa sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem. Ovim produženjem nastavlja se kontinuitet uspješnog rada te započeti projekt dugoročnog razvoja kluba, čime ukupna suradnja ulazi u sedmogodišnji ciklus.

U proteklom razdoblju postavljeni su stabilni i čvrsti temelji sportskog razvoja, a uvjereni smo kako će se u nadolazećim godinama taj smjer dodatno učvrstiti i unaprijediti.”

“Iznimno mi je drago što smo produžili suradnju sa Sašom kao sportskim direktorom i u nadolazećem trogodišnjem ciklusu. Njegov rad i predanost te naše međusobno povjerenje jamče kontinuitet i stabilnost na kojima se temelji daljnji napredak kluba”, poručio je predsjednik kluba Branko Devide Vincenti.

“Zahvalan sam klubu i vlasnicima na povjerenju za još jedan mandat na mjestu sportskog direktora. Od prvog dana mog dolaska u Pulu osjećao sam se počašćen i sretan što mogu raditi za dobrobit Istre 1961. Trudio sam se maksimalno da u tome budem što uspješniji.

U nogometu je to uvijek složen zadatak, ovisan o nizu čimbenika koji utječu na ono što želimo i možemo učiniti. Ima boljih i lošijih faza, ali ono što nije dvojbeno, uvijek dajem sve što je u mojim moćima da Istra 1961 napreduje i bude snažna, na zadovoljstvo svih nas i pogotovo naših vjernih navijača. S takvim motivima nastavljam još jačim žarom služiti Istri 1961, uz nadu da ću opravdati očekivanja”, kaže Bjelanović.