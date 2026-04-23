Bivši trener Dinama i Hajduka ispustio finale Kupa u 118. minuti pa ispao na penale

xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURES via Guliver Image

Hrvatski trener Željko Kopić je u četvrtak navečer sa svojim Dinamom iz Bukurešta izgubio u polufinalu rumunjskog Kupa. Iako su vodili do 118. minute u produžecima, upisali su poraz na penalima od Universitatee iz Craiove za koju je od 91. minute igrao 22-godišnji Juraj Badelj.

Golova u ovom susretu nije bilo nakon 90 minuta, a činilo se i da će prvo poluvrijeme produžetaka proći bez golova. Međutim, u prvoj minuti sudačke nadoknade je Togoanac Kennedy Boateng pogodio za 1:0 Dinama iz Bukurešta.

Do kraja susreta Dinamo nije uspio zadržati prednost pa je Universitatea u 118. minuti golom Adriana Rusa došli do poravnanja koje im je donijelo raspucavanje jedanaesteraca. Tamo je klub iz Craiove bio bolji s 4-1 te su izborili finale s Universitatetom iz Cluja za koju igra bivši igrač Hajduka Dino Mikanović.

Kopić je na klupu Dinama stigao 2023. godine te je već odradio više od 100 utakmica na klupi kultnog rumunjskog kluba. Sada je nakon skoro tri godine na klupi imao idealnu priliku odvesti Dinamo do prvog finala nakon sezone 2015./2016.

Klub iz Bukurešta je u povijesti osvojio 13 naslova Kupa te jedan Liga kup. Posljednji trofej osvojili su 2016./2017. godine baš u tom Liga kupu, posljednji Kup su podigli 2011./2012., a trofej u domaćem prvenstvu nisu osvojil još od 2006./2007.