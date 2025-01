Bivši trener Dinama i Hajduka briljira na klupi Rumunja, sada ga žele Turci

Željko Kopić, koji je u prosincu pretprošle godine preuzeo Dinamo Bukurešt, pronašao se u izazovnoj situaciji kada je klub bio na predzadnjem mjestu ljestvice s ozbiljnom prijetnjom ispadanja.

No, bivši trener Hajduka i Dinama Zagreb uspio je osigurati ostanak kluba u ligi kroz doigravanje.

Ove sezone situacija je potpuno drugačija. Dinamo Bukurešt sada je treći u rumunjskom prvenstvu, s tek jednim bodom manje od vodećeg Universitatea Cluja. Izvrsni rezultati nisu prošli nezapaženo, pa mediji u Turskoj i Rumunjskoj pišu kako se za Kopića ozbiljno zanima turski prvoligaš Antalyaspor.

“Nisam još potpisao novi ugovor. Sve će biti ok. Znate da ne komentiram glasine. Imao sam pozitivan razgovor s predsjednikom, s čelnicima kluba i mislim da ćemo se dogovoriti. Do sada nismo razgovarali ni s jednim drugim klubom, samo s Dinamom”, rekao je Kopić rumunjskim novinarima i dodao:

“Prije nego što sam došao u Dinamo, imao sam i drugih ponuda. Odabrao sam doći u teškom trenutku, znam kakav sam trener, znam da su neki klubovi zainteresirani za mene, no sada razmišljam samo o onome što se događa u Dinamu.”