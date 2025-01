Donedavni igrač Hajduka: ‘Livaja? Ne obazire se ni na koga tri posto…’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Madžid Šošić ove zime napustio je Hajduk i vratio se u svoj matični klub, Željezničar.

Mnogi su se nadali da će nakon odlične posudbe u slovenskom Radomlju dobiti priliku u prvoj momčadi splitskog kluba, no nije uspio uvjeriti trenera Gennara Gattusa u svoje kvalitete. Talijanski stručnjak pružio mu je tek 26 minuta u utakmici Kupa protiv Bilogore, zbog čega je odlazak tijekom zimskog prijelaznog roka bio logičan potez.

U razgovoru za službeni YouTube kanal sarajevskog kluba osvrnuo se na razdoblje provedeno u Hajduku, a posebno na suradnju s Gennarom Gattusom i suigračem Markom Livajom.

“Gattuso je strog, kod njega je disciplina broj jedan. Iskreno, malo je neočekivano da nisam dobio priliku nakon odrađenih priprema i posudbe, svi su to očekivali, a i ja sam očekivao da ću dobiti pravu priliku. Šta je, tu je, sudbina je htjela da dođem u Željezničar.”

“Livaja? On je više u svom điru, ne obazire se ni na koga tri posto, njega boli briga za sve. Mislim da ima puno boljih primjera u svlačionici Hajduka, kao što su Rakitić i Perišić. Dosta smo komunicirali, dosta su mi savjeta dali. Livaja je takav, ne obazire se ni na koga tri posto. To se neće promijeniti sigurno, koliko god godina imena, nikad se neće promijeniti i to je to”, zaključio je.