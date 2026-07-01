Bivši stoper Vatrenih: Dvije stvari me plaše kod Portugala

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Mislim da će se utakmica odlučivati u veznom redu. Jako je bitno da kad mi imamo loptu, natjerati Portugalce da trče za nama. Tko dobije bitku na sredini, mislim da će biti bliže pobjedi.

Hrvatska ili Portugal? U noći s četvrtka na petak (01:00) Vatreni traže prvu službenu pobjedu protiv renomiranog suparnika za plasman u osminu finala.

“Ja ne bih izdvajao pojedinačno igrače. Istaknuo bi dvije stvari kojih se plašim. Moramo biti spremni na presing naše obrane, gdje smo vidjeli da protiv Engleza nismo dobro stajali te protiv Gane u drugom poluvremenu kada su krenuli agresivnije na našu obranu i zatvorili Luku Modrića. Čim Luka nema laganu loptu, mi imamo probleme. Ne smijemo im dozvoliti da imaju konstantan posjed. A druga stvar na koju moramo paziti su njihovi vezni igrači, koji svi ulaze okomito u te koridore koji se stvaraju. Naša obrana mora biti jako koncentrirana i ne dati slobodan prostor protivničkim igračima” rekao je Mario Tokić za HRT.

Portugal je poznat po dominaciji posjeda, stoga će naši reprezentativci morati pokušati ostati mirni.

“Bitno je kako ćemo izlaziti iz zadnje linije. Da ne dođemo u situaciju ako se Modrić spusti, mi mu moramo dati loptu. Tu je jako bitna procjena. Ako Portugalu poklonimo takve situacije, imat ćemo milijun problema. Nisam siguran da će igrati previsok presing jer Ronaldo nije taj koji će moći “ganjati”, kao što je nekad mogao. Vrlo bitno je da imamo mirnoću, samopouzdanje u igri, ističe Tomislav Ivković.

Vitinha, Fernandes, Bernardo Silva samo su neka od imena portugalskog veznog reda, a Darko Jozinović ističe da će se tu voditi najveća bitka na utakmici.

– Mislim da će se utakmica odlučivati u veznom redu. Jako je bitno da kad mi imamo loptu, natjerati Portugalce da trče za nama. Tko dobije bitku na sredini, mislim da će biti bliže pobjedi.