Bivši kapetan Rijeke stiže Petkoviću u Kocaelispor

Guliver Image

Bivši kapetan Rijeke Hrvoje Smolčić novi je igrač Kocaelispora.

Tu je vijest potvrdio Smolčićev klub Eintracht iz Frankfurta. Smolčić će tako biti novi suigrač Bruna Petkovića, dolazi na jednogodišnju posudbu nakon što je propao njegov prelazak u poljsku Jagielloniju.

Bivši kapetan Rijeke u Eintracht je stigao početkom 2022. za 2,5 milijuna eura, a u Frankfurtu je upisao 32 nastupa i postigao dva pogotka.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u LASK-u iz Linza, a sad ide u Tursku.