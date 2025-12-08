Bivši igrač Varaždina završio u zatvoru zbog trgovine drogom! Hvalio se kriminalom na Instagramu

Podijeli :

Ashley Crowden News Images via Guliver Images

Thierry Nevers, bivši igrač Varaždina i Instagram kreator, osuđen je na tri godine zatvora u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog trgovine drogom klase A.

Iako je prošao West Hamovu akademiju i igrao za Newport, Bradford i Sheriff, u Varaždinu je ljetos upisao tek dva nastupa, a klub mu je jednostrano raskinuo ugovor jer se nije pojavljivao i nije izvršavao obaveze, doznaju 24 sata. Ove sezone igrač nije bio u kadru Varaždina.

Prema izvještajima britanskih medija, Nevers se na Instagramu provokativno hvalio ilegalnim aktivnostima, dok je istodobno distribuirao drogu na području Readinga.

Njegov suučesnik Allan Barrass dobio je deset godina zatvora, nakon što su mu pronađene veće količine droge i oružje, a analiza mobitela otkrila njihovu kontinuiranu suradnju.