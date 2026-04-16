Bivši igrač Kraljeva: ‘Camavinga je glup, igrači Reala ne bi trebali kriviti suca’

Oliver Kaelke/DeFodi Images via Guliver

U Real Madridu su “bacili drvlje i kamenje” na slovenskog suca Slavka Vinčića jer je isključio Eduarda Camavingu, ali bivši nogometaš kraljevskog kluba Wesley Sneijder smatra da je glavni krivac upravo francuski reprezentativac.

Real je do 86. minute vodio u Münchenu 3:2, a onda je Eduardo Camavinga dobio drugi žuti, odnosno automatski crveni karton. Samo tri minute kasnije Bayern je golom Luisa Díaza izjednačio, a u sudačkoj nadoknadi pogotkom Michaela Olisea stigao do druge pobjede nad Realom (4:3) u tjedan dana i plasmana u polufinale Lige prvaka.

Nakon eliminacije Madriđani su napali suca Vinčića, smatrajući da je prestrogo kaznio Camavingu, koji je napravio prekršaj, a zatim nije vratio loptu na mjesto, već je s njom napravio nekoliko koraka, zbog čega mu je slovenski arbitar pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton.

Međutim, bivši nizozemski as i igrač Reala, Wesley Sneijder, kaže da sudac nije kriv, već je prozvao francuskog igrača.

„Camavinga je glup! Radiš ovo nakon što si već dobio žuti karton. Na ovoj razini to je jednostavno glupo. Znate li što bi igrači Real Madrida trebali učiniti nakon utakmice? Trebali bi u svlačionici istresti sav svoj bijes na njemu, a ne kriviti suce“, rekao je Sneijder za nizozemski Ziggo Sport.

Bayern München je pobijedio Real Madrid ukupnim rezultatom 6:4 (2:1, 4:3) i plasirao se u polufinale Lige prvaka, gdje će igrati protiv PSG-a.

Drugi polufinalni par čine Atlético Madrid i Arsenal. Polufinalne utakmice na rasporedu su 28./29. travnja i 5./6. svibnja.