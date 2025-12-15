Bivši hajdukovac za SK: ‘Jedno je ime ogromno pojačanje Hajduka, ali Vukovar ne smiju podcijeniti’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dugo već u hrvatskim medijima nije bilo Stipe Balajića (57). Bivši igrač splitskog Hajduka s kojim je u 120 utakmica uz 20 postignutih golova osvojio jedan Kup i dva Superkupa posljednji angažman imao je prošle sezone u BiH Premijerligašu Posušju. I to kao sportski direktor.

Nekoliko posljednjih mjeseci ovaj Sinjanin je bez angažmana, ali redovito prati HNL.

– Sve se prati naravno, moramo biti u toku – kaže Stipe, koji je osim na Poljudu igrao u hrvatskim prvoligašima Zadru, Istri 1961, Šibeniku. Pobjeda njegovih Bilih u Maksimiru nije ga iznenadila.

– Znao je Hajduk tamo imati problema, ali i na Poljudu. Ovaj put su dobili, zasluženo, nakon preokreta, zadržali korak s Dinamom i pokazali da sve više postaju natjecateljska momčad – tvrdi Balajić, i nastavlja:

– Za razliku od zadnjeg derbija s Dinamom u kojem je trener Garcia pribjegao Gattusovoj taktici, odnosno igri na rezultat, sada se opet vratio svojoj filozofiji. I to donosi rezultat. Bilo je nekih slabijih utakmica, rezultata ali meni ovaj ovosezonski Hajduk ulijeva više povjerenja nego onaj lanjski. Očito je Španjolac shvatio da se nekad treba prilagoditi i suparniku, sve za rezultat koji je nama trenerima – majka svega ha,ha…A posebice kada si trener Hajduka.

Protiv Lokomotive u prvi plan je iskočio Ante Rebić što je i po Stipi najveći plus za Splićane.

– Ante se fizički dosta podigao, vidi se da ide sve lakše, a što je najvažnije podredio se momčadi. Sve skupa se ogleda na njegovoj igri, počeo je zabijati, asistirati, i zapravo je po meni najveće Hajdukovo pojačanje! Ovakav Rebić je ogromni dobitak za Bijele, bonus, uz sve ostale kvalitete koje posjeduje.

Negdašnja istinska legenda Maribora s kojima je uspješno igrao u Champions league, i koji mu je umirovio broj na dresu na naš upit prokomentirao je i hajdukovog najvećeg i ove sezone čini se – jedinog rivala u borbi za titulu.

– Pa Dinamo prolazi svojevrsnu krizu, ali u Koprivnici je pokazao kao što kažete taj šampionski gard. Igračka kvaliteta došla je na vidjelo na toj utakmici. Trener Kovačević je počeo više rotirati momčad, neke igrače je odmarao, vratio se Bennacer i kada je spreman i zdrav vidi se koliko znači Zagrepčanima. Jasno je da će se borba za prvaka voditi između Dinama i Hajduka, biti će neizvjesno, ja se nadam do samog kraja, i nadam se da će se na kraju više radovati Hajduk.

„Mala“ titula, odnosno naslov jesenskog prvaka je otvoren?

– I Hajduk i Dinamo su favoriti u utakmicama protiv Vukovara, odnosno Lokomotive. No, ništa nije sigurno, sjetimo se samo lanjske završnice. Posebno Hajduk mora biti na oprezu, nipošto ne smije podcijeniti Vukovarce koji pod vodstvom Silvija Čabraje pokazuju da imaju određenu kvalitetu, i s pravom se nadaju najboljem. Ne samo sada u Splitu nego generalno u borbi za ostanak. Ali, bude li Hajduk pravi u toj utakmici, onda ne sumnjam u njihovu pobjedu.

Kako komentirate u cjelini ovogodišnji HNL?

– Dobra je liga, nadasve zanimljiva, sve izjednačenija…Ugodno me iznenadio Belupo, isto tako i moj bivši klub Istra koja postaje konstantnija, a ne samo dobar posložen klub koji je na kraju 8.ili 9. Rijeka se diže, guraju sve uspješnije na oba fronta i dizat će se još. Carević gura dobro u Gorici obzirom na kvalitetu ekipe, a Osijek trenutno izgleda najlošije. Međutim, ne mogu ne vjerovati da se Slavonci neće podići, velik je to klub, i mislim da će na proljeće krenuti prema gore. Naravno, Vukovar se neće predavati, i čeka nas velika i neizvjesna bitka, kako za naslov, tako i u borbi za ostanak – zaključio je svoj osvrt na aktualni trenutak HNL-a Stipe Balajić.