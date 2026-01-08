Bio desna ruka, a sad preuzeo ulogu glavnog trenera BiH prvoligaša

Podijeli :

NK Široki Brijeg

Hrvatski stručnjak Damir Milanović, dosadašnji pomoćni trener Deana Klafurića, s kojim se nogometni klub Široki Brijeg ovog tjedna rastao, preuzeo je vođenje ovog premijerligaša iz Bosne i Hercegovine.

Milanović je u Širokom Brijegu radio kao pomoćni trener uz Klafurića i stekao značajno iskustvo tijekom zajedničkog rada. Osim toga, Milanović je s njim radio i u drugim klubovima, poput Veleža iz Mostara i mađarskog Honveda.

NK Široki Brijeg razišao se s Klafurićem ovoga tjedna. Ta momčad nakon polusezone zauzima šesto mjesto ljestvice Premijer lige BiH.

“Ž𝘦𝘭𝘪𝘮 𝘴𝘦 𝘪𝘴𝘬𝘳𝘦𝘯𝘰 𝘻𝘢𝘩𝘷𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘶𝘱𝘳𝘢𝘷𝘪 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘢 𝘯𝘢 𝘶𝘬𝘢𝘻𝘢𝘯𝘰𝘮 𝘱𝘰𝘷𝘫𝘦𝘳𝘦𝘯𝘫𝘶 𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘢 𝘴𝘦 𝘷𝘳𝘢𝘵𝘪𝘮 𝘯𝘢 𝘗𝘦𝘤𝘢𝘳𝘶. 𝘖𝘷𝘢𝘫 𝘬𝘭𝘶𝘣 𝘻𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘦 𝘪𝘮𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘦𝘣𝘯𝘶 𝘷𝘳𝘪𝘫𝘦𝘥𝘯𝘰𝘴𝘵 𝘪 𝘦𝘮𝘰𝘤𝘪𝘫𝘶, 𝘴𝘵𝘰𝘨𝘢 𝘮𝘪 𝘫𝘦 𝘷𝘦𝘭𝘪𝘬𝘢 č𝘢𝘴𝘵 𝘱𝘳𝘦𝘶𝘻𝘦𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘷𝘪 𝘵𝘪𝘮. 𝘚𝘷𝘫𝘦𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘮 𝘰𝘥𝘨𝘰𝘷𝘰𝘳𝘯𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘬𝘰𝘫𝘢 𝘥𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪 𝘴 𝘰𝘷𝘰𝘮 𝘶𝘭𝘰𝘨𝘰𝘮, 𝘢𝘭𝘪 𝘪 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘢 𝘻𝘢𝘫𝘦𝘥𝘯𝘰 𝘴𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘶č𝘯𝘪𝘮 𝘴𝘵𝘰ž𝘦𝘳𝘰𝘮 𝘪 𝘪𝘨𝘳𝘢č𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘢𝘮 𝘮𝘢𝘬𝘴𝘪𝘮𝘶𝘮 𝘶 𝘴𝘷𝘢𝘬𝘰𝘮 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨𝘶 𝘪 𝘶𝘵𝘢𝘬𝘮𝘪𝘤𝘪. 𝘊𝘪𝘭𝘫 𝘯𝘢𝘮 𝘫𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘰š𝘵𝘦𝘯𝘰, 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘪 𝘴 𝘫𝘢𝘴𝘯𝘰𝘮 𝘷𝘪𝘻𝘪𝘫𝘰𝘮, 𝘬𝘢𝘬𝘰 𝘣𝘪𝘴𝘮𝘰 𝘰𝘴𝘵𝘷𝘢𝘳𝘪𝘭𝘪 𝘳𝘦𝘻𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘬𝘰𝘫𝘪 ć𝘦 𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘰𝘯𝘰𝘴 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘢 𝘪 𝘴𝘷𝘪𝘩 𝘬𝘰𝘫𝘪 𝘨𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘦”, rekao je trener Milanović nakon potpisa.