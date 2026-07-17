Bellingham se oglasio dirljivom porukom nakon poraza u polufinalu SP-a: ‘Mučio sam se pronaći prave riječi’

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Jedna od najvećih engleskih nogometnih zvijezda, dirljivom se porukom oglasila na društvenim mrežama nakon bolnog poraza u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Jude Bellingham oglasio se nakon bolnog poraza Engleske od Argentine (2:1) u polufinalu Svjetskog prvenstva te je navijačima uputio poziv da ostanu ujedinjeni unatoč razočaranju. Veznjak engleske reprezentacije priznao je da ga je ispadanje teško pogodilo i da nije lako pronašao riječi kojima bi opisao emocije pa je na društvenim mrežama podijelio pjesmu koju je napisao vozač reprezentacije Michael Chandler.

Nakon što je Engleska u Atlanti izgubila bitku za finale, Bellingham je poručio da još uvijek pokušava pronaći način kako izraziti sve što osjeća. Engleska je vodila od 55. minute zahvaljujući pogotku Anthonyja Gordona, ali su Enzo Fernandez i Lautaro Martinez u završnici preokrenuli rezultat i odveli Argentinu u finale.

Nogometaš Real Madrida, koji je tijekom prvenstva postigao šest pogodaka, obratio se navijačima putem Instagrama. Njegova objava u prvih deset sati prikupila je čak 8,5 milijuna lajkova.

Zahvalio navijačima i pozvao na jedinstvo

Uz pjesmu Michaela Chandlera, Bellingham je objasnio da ona najbolje dočarava ono što osjeća nakon ispadanja.

“Stvarno sam se mučio pronaći prave riječi za jučer i protekle tjedne, ali ovo što je napisao naš vozač iz Kansasa pogađa samu srž”, napisao je Bellingham.

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Potom je zahvalio svim navijačima koji su pratili reprezentaciju tijekom turnira.

“Hvala vam na nevjerojatnoj podršci od kuće i svima koji su potrošili svoj teško zarađeni novac da doputuju u Ameriku i budu uz nas. Ne dopustite da zajedništvo i ljubav koje smo vidjeli u našoj zemlji završe s ovim prvenstvom. Kad smo zajedno, možemo postići velike stvari… I hoćemo!”

Pjesma koju je Chandler napisao, a Bellingham objavio, naglašava važnost mentalne čvrstoće, discipline i zajedništva kao ključnih vrijednosti za uspjeh:

“Lav se ne razmeće glasno niti trči za pljeskom svake publike. On zna da se rika koja potresa noć rađa kada se strahu suprotstavi snaga. Utakmica se ne vodi samo protiv suparnika; pravi je teren ono nepoznato u nama. Prije nego što ijedno dodavanje poleti s lakoćom, srce najprije mora pobijediti u vlastitoj utrci.

Jer snaga je više od silovite brzine ili kopački čvrsto ukopanih u travu. Ona živi u željeznoj volji da se ponovno uspneš uz još strmije brdo. Tijelo se umara. Dah se steže. Noge u borbi postaju teške. Ali postojan um ne pristaje na uzmak; on iscrpljeno tijelo ponovno diže na noge.

Izdržljivost je vjeran prijatelj, korača uz tebe sve do kraja. Dok se drugi pokoravaju boli, ona tiho šapće: “Ne uzmiči.” Mudar um nadigra snažnoga koji cijeli dan srlja u bijesu. Strpljivo dodavanje i odmjeren ritam uvijek će nadvladati bezglavu žurbu.

Jastreb možda vidi teren odozgo, ali Lav pobjeđuje nepokolebljivom predanošću svakom pokretu i svakom trku, ondje gdje se mnogi umovi stapaju u jedan. Jer taktika nije skrivena varka, nego mudrost izbrušena na terenu: znati kada presing donosi prednost, a kada je suzdržanost pravi put.

Oluja može bjesnjeti. Publika može urlati. Rezultat možda neće krenuti željenim putem. Ali ništa od toga ne zapovijeda duši čija svrha upravlja svakim ciljem. Nijedan sudac ne može ti oduzeti izbor. Nijedna neprijateljska pjesma ne može nadglasati tvoj glas. Svijet se može tresti, noć može gorjeti; tvoj odgovor oblikuje konačni rasplet.

Engleska je ponosno nosila Tri lava, ne jureći za prolaznim sjajem slave. Tražila je plemenitiju nagradu: ovladati sobom pred očima svih. Vjerovali su nogama koje su oblikovale godine treninga, vjerovali umovima koji su pronašli mir. Vjerovali su srcima koja se neće slomiti, premda se kraj približavao sa svakom minutom.

Jedan savršen potez. Jedno nesebično dodavanje. Jedan trenutak rođen iz bezbroj ponavljanja. Mreža se zatresla. Publika je ustala. Huk je poput groma prošao kroz prijatelje i protivnike. Pobjeda pripada onima koji prije svih iskušenja najprije ovladaju sobom i tako zasluže veće ime od onih koji samo igraju.

Zvižduk se oglasio. Dvoboj je završio. Trud Tri lava bio je okrunjen pobjedom. Na semaforu je stajala pobjeda, a zlato je zasjalo za sva vremena. No najveći trijumf, svima vidljiv, bila je tiha vlast nad samim sobom. Jer trofeji gube sjaj, a publika na kraju utihne. Samo vrijeme nadživi svako umijeće.

Ali oni koji vladaju i srcem i umom ostavljaju strah i sumnju daleko za sobom. Zato kreni drevnim putem Lava i mirno nosi svaki teret. Svakom iskušenju pristupi čvrsto i iskreno; neka disciplina bude snaga u tebi. Jer sreća nije naklonjena najglasnijima niti uvijek kruni najbrojnije.

Često korača uz onoga koji je dobio svoju najtežu bitku, ne na terenu pod svjetlima reflektora, nego duboko u sebi, kroz besane noći. A kada se oglasi posljednji zvižduk i pobjeda raširi svoja zlatna krila, još će se čuti ona prava rika: duša koja je ojačala. Duša sigurna u sebe.”

UPITNO JE HOĆE LI BELLINGHAM BITI SUSPENDIRAN ZA UTAKMICU S FRANCUSKOM

Englesku sada očekuje ogled za treće mjesto protiv Francuske u Miamiju, no nastup Bellinghama nije siguran. FIFA-ina disciplinska komisija otvorila je postupak protiv veznjaka zbog navodnog incidenta s argentinskim nogometašem Valentinom Barcom, kojeg je, prema prijavi, ošamario. Taj se potez vodi kao moguće nasilno ponašanje.

U slučaju da bude proglašen odgovornim, izbornik Thomas Tuchel ostat će bez jednog od svojih najvažnijih igrača u utakmici za brončanu medalju, posljednjem nastupu Engleske na ovom Svjetskom prvenstvu prije povratka u Europu.