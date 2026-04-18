Beljo nakon nova dva gola za Dinamo: Bez svojih suigrača ne bih zabio ovoliko golova

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2:2 (1:0). Nakon susreta izjavu je dao Dion Drena Beljo koji je zabio oba gola za Dinamo.
“Luda, čudna utakmica. Ne bih rekao da smo bili pravi, puno toga smo dopuštali, imali su neku kontrolu s posjedom. Nismo uspijevali napraviti pritisak, na kraju smo se uspjeli izvući bez poraza. Zaboraviti ovo što prije.
Zahvalan sam suigračima na asistencijama za golove, bez njih ne bih zabio toliko. Želim što više pomoći ekipi da što prije osvojimo naslov. Finale Kupa? Fokus je na Istru, no vjerujem da smo bolja ekipa i da ćemo ga osvojiti. Vidović i McKenna su nam jako bitni, nadam se da će se što prije oporaviti”, izjavio je Dion Drena Beljo.
