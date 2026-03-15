Beljin hattrick na Maksimiru je poseban, navijači Dinama ovo nisu doživjeli pet i pol godina

CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama ostvarili su novu prvenstvenu pobjedu, na svom su Maksimiru u utakmici 26. kola HNL-a pobijedili Slaven Belupo s 4:2, a tri gola je dao Dion Drena Beljo.

Dinamo je do slavlja došao preokretom jer su gosti iz Koprivnice vodili 1:0 golom Alena Grgića u 36. minuti. U nastavku je Dinamo zabio četiri pogotka, a od toga je trostruki strijelac bio Dion Drena Beljo koji je suparničku mrežu pogađao u 64. minuti iz jedanaesterca te 74. i 81. minuti. Još je jedan gol dodao Vidović u 72. minuti. U finišu je Filip Mažar u 85. minuti bio strijelac drugog gostujućeg gola.

Beljin hattrick je posebno značajan za Dinamo. Naime, nijedan igrač Dinama nije zabio prvoligaški hattrick više od dvije godine. Posljednji je to uspio Josip Drmić u jesen 2023., kada je tri puta zabio u pobjedi protiv Rudeša (5:1).

A još je zanimljiviji podatak da smo posljednji hattrick Dinamova igrača u HNL-u na Maksimiru vidjeli još 2020., kada je Mario Gavranović s tri gola srušio Goricu u pobjedi 3:2.

Dinamo je ovom pobjedom učvrstio prvo mjesto na ljestvici. Uz utakmicu više od Hajduka trenutačno Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana.