Što će se dogoditi s najskupljom utakmicom na svijetu?

BBC Sport prenosi da će se saslušanje, koje provodi Neovisna disciplinska komisija, održati najkasnije u utorak, 19. svibnja.

Engleska nogometna liga optužila je Svece za kršenje pravila nakon što su promatrali jedan od treninga Middlesbrougha prije prve utakmice polufinala doigravanja prošle subote na stadionu Riverside u Middlesbroughu.

Southampton je nakon neriješenog rezultata u prvoj utakmici (0:0), u uzvratu na svom stadionu St Mary’s pobijedio 2:1 te će u finalu za ulazak u Premier ligu igrati protiv Hull Cityja kojeg vodi Sergej Jakirović (koji je izbacio Millwall).

Finale je na rasporedu 23. svibnja, ali ako bude potrebno ponovno ga zakazati zbog ishoda saslušanja i mogućeg naknadnog žalbenog postupka, EFL navodi da ima „brojne planove za nepredviđene situacije“.

Finale doigravanja za Premier ligu često se naziva „najskupljom utakmicom na svijetu” jer pobjedniku donosi oko 200 milijuna funti (oko 230 milijuna eura). Riječ je o iznosu koji proizlazi iz velikih prihoda povezanih s televizijskim pravima i natjecanjem u Premier ligi.

Izravan plasman u Premier ligu već su osigurali Coventry City i Ipswich Town kao dvije prvoplasirane momčadi na ljestvici Championshipa.