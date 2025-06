Bayern otvorio SP klubova s 10 pogodaka u mreži novozelandskih amatera

Podijeli :

Jeff Dean

Svjetsko klupsko prvenstvo počelo je remijem Inter Miamija i egipatskog Al Ahlyja u noći sa subote na nedjelju, a nastavilo se u nedjelju utakmicom Bayern Munchena i Auckland Cityja. U toj utakmici Bavarci su bili jasan favoriti protiv amatera s Novog Zelanda te su na kraju upisali veliku pobjedu rezultatom X:Y.

Nije dugo Auckland trpio napada Bayerna. Već je u šestoj minuti Kingsley Coman nakon asistencije novog pojačanja Jonathana Taha zabio za 1:0. Na sljedeći gol čekalo se 12 minuta, a onda je krenula kanonada.

U 16. minuti na 2:0 povisio je Sacha Boey – dvije minute kasnije zabio je Michael Olise, a onda je u 22. na 4:0, svojim drugim pogotkom, povisio Coman. Situacija se primirila sve do 45. minute kada se u strijelce upisao Thomas Müller. Do kraja poluvremena Bayern je uspio zabiti i šesti pogodak na utakmici, a drugi put na utakmici mrežu je zatresao Olise.

Takav rezultat nakon prvog dijela omogućio je Vincentu Kompanyju da u igru uvede 17-godišnjeg Lennarta Karla koji je tako upisao svoj debi za bavarsku momčad.

U drugom poluvremenu ušao je i Jamal Musiala kojemu nije trebalo dugo da se upiše u strijelce. Svoj prvi pogodak zabio je u 68. minuti, a onda u 73. uspješno izveo jedanaesterac za velikih 8:0. Njemačka zvijezda do kraja utakmice kompletirala je hat-trick pogotkom u 84. minuti za 9:0. Do kraja utakmice Bayern je stigao i do dvoznamenkaste prednosti pogotkom legendarnog Müllera kojemu je to bio drugi pogodak na utakmici.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić nije se upisao u strijelce, a na terenu je proveo 82 minute kada ga je zamijenio Adam Anzou, 19-godišnji Marokanac.

Sljedeća utakmica za Bayern je protiv Boce Juniors dok će Auckland igrati protiv Benfice.