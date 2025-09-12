Barišić i Osijek su zainteresirani, no nikome se ne žuri s novim ugovorom

Podijeli :

xJamiexJohnstonx via Guliver

Borna Barišić raskinuo je ugovor s turskim Trabzonsporom. Trenutno se nalazi u Osijeku gdje se oporavlja od ozljede prednjih križnih ligamenata i trenira s prvom momčadi hrvatskog prvoligaša.

Iako su i klub i Barišić zainteresirani za početak nove suradnje, nema žurbe zbog Barišićevog zdravstvenog stanja. Radi se na uspješnom povratku u formu, no i dalje se čekaju i ponude iz inozemstva.

Barišić je bio kapetan kluba s Opus Arene za kojeg je odigrao 124 utakmice s osam golova i 22 asistencije. Za Hrvatsku ima 35 nastupa i gol, a s reprezentacijom je 2022. osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Bio je prvak Hrvatske s Dinamom 2016. godine te prvak Škotske s Rangersima 2021. godine.