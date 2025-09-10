Borna Barišić se vraća u HNL!

Borna Barišić nakon sedam godina vraća se u SuperSport HNL i ponovno oblači dres Osijeka, kluba u kojem je započeo karijeru.

Kako doznaje Germanijak, dogovor između Osijeka i 32-godišnjeg lijevog beka postignut je nakon što je raskinuo ugovor s turskim Trabzonsporom i postao slobodan igrač.

Barišić je iz Osijeka još 2014. otišao u Dinamo, a kasnije je nastupao za Lokomotivu, ponovno za Osijek, dok je u inozemstvu uspješno igrao za Glasgow Rangers, Leganes i Trabzonspor.

Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2017. godine, upisao 35 nastupa i postigao jedan pogodak.

