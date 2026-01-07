Barcelona laganom ‘petardom’ izborila finale Superkupa!

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Barcelona će igrati u finalu Superkupa Španjolske, što je praktički bilo jasno već nakon 40 minuta utakmice protiv Athletic Bilbaa u Džedi. Katalonci su protiv Baskijaca slavili uvjerljivom pobjedom od 5:0.

Lamine Yamal ostao je na klupi, odakle je mogao promatrati pravu rapsodiju svojih suigrača u prvom poluvremenu. Sve je bilo riješeno u razmaku od svega 16 minuta, kada je Barca postigla čak četiri pogotka.

Četiri različita igrača tresla su mrežu španjolskog reprezentativca Unáija Simóna, a ujedno su i međusobno dijelili asistencije: Ferran Torres u 22. minuti, Fermín López u 30., Bardghji u 34. i Raphinha u 38. minuti.

Gdje je stao u prvom dijelu, Raphinha je nastavio u drugom poluvremenu – u 52. minuti ponovno je sijevnula ljevica za 5:0.

Katalonski klub protivnika u finalu doznat će u četvrtak, kada se igra veliki madridski derbi između Reala i Atletica. Veliko finale na rasporedu je u nedjelju u 20 sati.

Barcelona je aktualni branitelj trofeja i najuspješniji sudionik ovog natjecanja, koje je osvajala čak 15 puta. Prošle godine u finalu su deklasirali Real s 5:2.