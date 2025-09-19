Atletico Madrid bi mogao dobiti nove vlasnike

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Španjolski Expansion prvi je izvijestio kako su vlasnici Atletico Madrida u završnim pregovorima s američkim investicijskim fondom Apollo Global Management koji bi trebao postati novi većinski dioničar kluba. Apollo procjenjuje vrijednost kluba na 2.5 milijardi eura.

Trenutni većinski dioničar kluba je Atletico Holdco, tvrtka koja posjeduje više od 70% dionica. Tvrtkom primarno upravlja Miguel Angel Gil, a ostali dioničari su američka privatna investicijska tvrtka Ares Management i Enrique Cerezo, predsjednik Atletica. Preostale dionice kluba posjeduje Quantum Pacific, britanska tvrtka koju je osnovao izraelski tajkun Idan Ofer.

Apollo, uvršten na njujoršku burzu, upravlja imovinom vrijednom više od 800 milijardi dolara, a planira pokrenuti sportski investicijski fond od pet milijardi dolara, izvijestio je Financial Times.

Navodi se kako Apollo ne razmatra promjene u vodstvu kluba.

Španjolski velikani Real Madrid i Barcelona su vlasništvu navijača bez privatnog vlasništva, pa bi Atletico Madrid trebao postati najvrjedniji španjolski privatni klub.