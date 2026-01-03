Atalanta srušila bivšeg trenera: Pašalić ostao na klupi

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver Image

Nogometaši Atalante svladali su Romu s minimalnih 1-0 na svom stadionu ove subote, u dvoboju 18. kola talijanske Serie A.

U „svoj“ se Bergamo kao trener vratio Gian Piero Gasperini koji od ove sezone vodi Romu, a ranije je od 2016. do 2025. vodio Atalantu. Pogodak odluke postigao je Scalvini u 12. minuti, s tim da je Atalanta u prvom dijelu zabila još jedan pogodak, ali je gol Scamacce u 28. minuti poništen nakon VAR provjere.

U nastavku susreta mogli su zabiti i jedni i drugi, ali je ostalo minimalnih 1-0 domaćina. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ostao je kroz cijeli susret na klupi za pričuve Atalante. Na osmo se mjesto popela Atalanta, dok je Roma skliznula na petu poziciju.