Atalanta pobijedila Cremonese, Pašalić upisao asistenciju

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Cremonesea u susretu 24. kola talijanskog prvenstva te je sudjelovao kod drugog gola.
Nakon što je Krstović (13) doveo Atalantu u prednost, Pašalić je u 25. minuti proslijedio loptu na desno krilo do Zappacoste (25) koji je potom ušao u kazneni prostor i izborio se za udarac kojim je povisio na 2-0. Na konačnih 2-1 je u zadnjim sekundama susreta smanjio Thorsby (90+4).
Sedma Atalanta ima 39 bodova, dva manje od šestog Coma, dok je Cremonese 16. sa 23 boda.
Vodi Inter sa 58 bodova, osam više uz utakmicu više od drugog Milana.
