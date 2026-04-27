Atalanta izgubila od Cagliarija u golijadi, Pašalić umalo zabio ‘škarice’

U 34. kolu talijanske Serie A Atalanta Marija Pašalića gostovala je na Sardiniji kod Cagliarija koji se nalazi u donjem dijelu ligaške tablice. Unatoč tome, Cagliari je na kraju slavio s 3:2 te je napravio veliki korak prema ostanku u ligi.

Momčad iz Bergama loše je krenula u susret pa su već nakon osam minuta gubili s 2:0. Oba gola zabio je 19-godišnji Senegalac Paul Mendy kojemu je to bio tek peti nastup u Serie A. Mendy je zabio gol u prvoj i osmoj minuti, a zanimljivo je da su mu to bili prvi golovi u elitnom rangu talijanskog nogometa.

Atalantina igra se popravljala kako se poluvrijeme bližilo svom kraju pa su Cagliariju uzvratili s dva brza gola krajem poluvremena. Oba pogotka postigao je Gianluca Scamacca, prvog u 40. minuti, a drugog u 45. minuti.

Činilo se da će Atalanta nakon toga preokrenuti susret u svoju korist, ali opet su loše krenuli u poluvrijeme. Umjesto Senegalca Mendyja ušao je Gennaro Borelli koji je nakon nešto više od minute igre zabio gol za 3:2. Talijanu je to bio prvi gol nakon 22. studenog kada je mrežu zatresao u remiju od 3:3 protiv Genoe.

Imala je Atalanta brojne prilike za poravnanje, a jedna od njih došla je i preko hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića koji petnaestak minuta prije kraja izveo atraktivan pokušaj takozvanim “škaricama”, ali njegov udarac završio je pored vrata.

Cagliari je na kraju sačuvao prednost te su s 3:2 došli do važnih bodova koji im vjerojatno osiguravaju ostanak u elitnom rangu.

Što se tiče Atalante, ona je sada ostala čvrsto na sedmom mjestu koje vodi u Konferencijsku ligu. Sedam bodova im bježi šesta Roma, a osma Bologna ima šest bodova manje od bergamske ekipe. Ono što može ugroziti nastup Atalante u Europi je finale Coppa Italije.

Tamo će Pašalićeva ekipa morati navijati za Inter u okršaju s Lazijom jer ako klub iz Rima osvoji Kup izborit će Europa ligu, a šesto mjesto bi onda vodilo u Konferencijsku ligu.

Ako Inter osvoji, ništa se ne mijenja jer je milanski klub na vrhu lige te su osigurali nastup u Ligi prvaka.