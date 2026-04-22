Atalanta bez finala Kupa: Pašalić golom odveo ‘Božicu’ u produžetke, a onda promašio penal u raspucavanju

Prva utakmica u Rimu je završila bez pobjednika 2:2, dok je nakon 90 minuta u Bergamu bilo 1:1. Golova nije bilo u produžecima, a potom je nakon jedanaesteraca slavio Lazio s ukupnih 3-2. Vratar Lazija Motta je obranio čak četiri udarca s bijele točke.

Inter će u finalu loviti svoj deseti naslov pobjednika u povijesti čime bi došao na drugo mjesto vječne ljestvice. Prvi je Juventus s 15 naslova. Atalanta ostaje i dalje na jednom naslovu, onom iz daleke 1963. godine, dok je Lazio dosad sedam puta osvajao talijanski Kup.

Sve do 84. minute rezultat je bio 0-0, a tada su Rimljani šokirali domaće navijače. Romagnoli je bio strijelac za 1:0 Lazija, ali gosti su u vodstvu uživali tek dvije minute. U 86. je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić lijepo reagirao i precizno pogodio za 1:1. Bio je to njegov ukupno deseti pogodak u svim natjecanjima ove sezone za Atalantu.

I prije lude završnice pa tako i tijekom produžetaka, bolja je bila Atalanta koja je stvarala veći broj prilika, a ujedno su domaćinu dva pogotka poništena. U 61. minuti zbog prekršaja u napadu te na početku prvog produžetka zbog zaleđa.

Jedanaesterci su tako odlučivali o putniku u finale. Kod Atalante je kao prvi pogodio Raspadori, a potom je vratar Lazija Motta obranio udarce Scamacci, Zappacosti, Pašaliću i De Ketelaereu. Kod Lazija nisu pogodila prva dva izvođača, Tavares i Cataldi, ali su potom pogađali Isaksen i Taylor za gostujuće slavlje.

Pašalić je za Atalantu igrao od 71. minute, dok je za goste od početka zaigrao Toma Bašić te je zamijenjen u 77. minuti.