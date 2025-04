As: Modrićeva plaća nije problem, ali njegova karijera u Realu se smatra završenom

Podijeli :

(Photo by Harry Langer/DeFodi Images)

Luki Modriću ugovor sa španjolskim klubom istječe za nešto više od dva i pol mjeseca.

Prema pisanju španjolskog Asa, sve su manji izgledi da će Real Madrid kapetanu ponuditi novi ugovor, a u istoj su situaciji Lucas Vazquez i David Alaba.

“Kad su stvari dobre, onda i sve ostalo ide lakše. Tako i produženja ugovora. To se dogodilo prošle sezone s Modrićem (39, u rujnu 40) i Lucasom Vazquezom (33) i napravljeno je u skladu s Realovom politikom o produženju za jednu sezonu s igračima koji su stariji od 30 godina. Sad kad stvari idu loše, ta su dva produženja ugrožena“, objašnjava As.

Španjolci podsjećaju da Real planira dovesti nove igrače, među kojima Liverpoolovog Trenta Alexander-Arnolda, Deana Huijsena iz Bournemoutha i Martina Zubimendija iz Real Sociedada. Upravo bi dolazak 26-godišnjeg Zubimendija mogao biti težak za Modrića.

“Jasno je da bi njegov dolazak, ili dolazak nekog drugoga, zakomplicirao Modrićev ostanak. Njegova se karijera u Madridu smatra i više nego završenom.

Modrićeva plaća nije problem. Hrvat produžuje ugovore sa smanjenim primanjima već godinu za godinom. To radi jer želi igrati u Realu i s 40 godina i učvrstiti se kao igrač s najviše osvojenih titula s klubom. To već s 28 trofeja i jest”, zaključuje As.