Arteta bez milosti: Igračima ukinuo dan odmora na Božić

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Iako je njegova momčad trenutno vodeća u Premier ligi, Mikel Arteta odlučio je da igrači moraju trenirati i na Božić.

Arsenal ove sezone nema obaveza na Boxing Day (26. prosinca), već prvenstvo nastavlja dan kasnije, trener smatra da je u ovom dijelu sezone neophodno zadržati visoku razinu intenziteta i radne navike, objašnjava Goal.com.

Prema njihovim informacijama, momčad će se okupiti na božićno jutro u trening-centru London Colney. Nakon odrađenih obveza igračima će biti dopušten povratak obiteljima, no jasno je da će pojedinci morati prilagoditi svoje blagdanske planove.

Igrači će ipak imati slobodan dan na Badnjak, neposredno nakon četvrtfinalnog ogleda Carabao kupa protiv Crystal Palacea, koji je na rasporedu 23. prosinca.

Ova odluka stiže istovremeno s dosta kritika koje su upućene na Artetin račun, ponajviše zbog rastućeg broja ozljeda u momčadi. Trener tvrdi da treninzi nisu prenaporni, no dio navijača ne dijeli njegovo mišljenje, obzirom da je Arsenal ostao bez nekoliko važnih braniča, dok je trenutno najveća nepoznanica stanje Williama Salibe, koji je zbog ozljede gležnja propustio zadnja četiri susreta.