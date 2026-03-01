Arsenal je protiv Chelseaja oborio dva rekorda Premier lige: Nikad nećete pogoditi o čemu se radi

Arsenal je u nedjelju navečer porazio Chelsea s 2:1, a pogotke za Topnike zabili su William Saliba i Jurrien Timber dok je za Bluese strijelac bio također igrač Arsenala. Naime, Piero Hincapie je zatresao svoju mrežu te je tako privremeno na kraju prvog poluvremena donio izjednačenje Chelseaju.
Ono što je važno za istaknuti u ovom susretu je da je Arsenal ovim slavljem došao na +5 od Manchester Cityja devet kola prije kraja. No, ono što je još zanimljivo je što su izabranici Mikela Artete oborili jedan te izjednačili drugi rekord Premier lige.
Naime, golovi Salibe i Timbera stigli su nakon udarca iz kuta čime je Arsenal došao do brojke od 16 golova nakon kornera. To je ujedno i najviše u povijesti u jednoj sezoni Premier lige. Isto toliko su u sezoni 1992./1993. imali igrači Oldhama, 2016./2017. igrači West Bromwich Albiona te baš Topnici u sezoni 2023./2024.
Osim toga, pogodak Timbera bio je deveti pogodak koji je Arsenalu donio pobjedu, a da je došao nakon kornera. Topnici su tako oborili rekord koji je držao Manchester United. Crveni vragovi su u sezoni 2012./2013. godine osam puta zabijali pobjedničke golove iz udarca iz kuta.
