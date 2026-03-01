Arsenal je protiv Chelseaja oborio dva rekorda Premier lige: Nikad nećete pogoditi o čemu se radi

Podijeli :

Arsenal je u nedjelju navečer porazio Chelsea s 2:1, a pogotke za Topnike zabili su William Saliba i Jurrien Timber dok je za Bluese strijelac bio također igrač Arsenala. Naime, Piero Hincapie je zatresao svoju mrežu te je tako privremeno na kraju prvog poluvremena donio izjednačenje Chelseaju.

Ono što je važno za istaknuti u ovom susretu je da je Arsenal ovim slavljem došao na +5 od Manchester Cityja devet kola prije kraja. No, ono što je još zanimljivo je što su izabranici Mikela Artete oborili jedan te izjednačili drugi rekord Premier lige.

16 – Arsenal’s 16 goals from corners in the Premier League this season is the joint-most by any side in a single campaign, alongside Oldham in 1992-93, West Brom in 2016-17, and the Gunners themselves in 2023-24. Angles. pic.twitter.com/SkOXJssz2h — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026

Naime, golovi Salibe i Timbera stigli su nakon udarca iz kuta čime je Arsenal došao do brojke od 16 golova nakon kornera. To je ujedno i najviše u povijesti u jednoj sezoni Premier lige. Isto toliko su u sezoni 1992./1993. imali igrači Oldhama, 2016./2017. igrači West Bromwich Albiona te baš Topnici u sezoni 2023./2024.

9 – This was the ninth time in the Premier League this season that Arsenal have scored a match-winning goal from a corner, now the outright most by a team in a single campaign (overtaking Manchester United’s eight in 2012-13). Again. pic.twitter.com/uHrMLxKQg4 — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026

Osim toga, pogodak Timbera bio je deveti pogodak koji je Arsenalu donio pobjedu, a da je došao nakon kornera. Topnici su tako oborili rekord koji je držao Manchester United. Crveni vragovi su u sezoni 2012./2013. godine osam puta zabijali pobjedničke golove iz udarca iz kuta.