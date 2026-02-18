Argentinac je Viniciusu rekao ovu riječ i zbog toga je nastao kaos?

Prema izvještajima i svjedočenjima, igrač Benfice Gianluca Prestianni navodno je uputio rasističku opasku Viníciusu Júnioru, što je dovelo do prekida utakmice u 55. minuti.

POVEZANO Vinicius obilježio susret u Lisabonu, svađao se s navijačima i donio pobjedu Realu

Incident se dogodio ubrzo nakon što je Vinícius postigao gol za vodstvo Real Madrida od 1:0, a slavlje pred domaćim navijačima rezultiralo je time da je brazilski napadač dobio žuti karton.

Prema pisanju španjolske novinske kuće COPE, Prestiani je nazvao Viníciusa „mono“, što znači majmun. To je potvrdio i Realovac Aurelien Tchouameni.

“Ovo se ne smije događati. Vini nam je rekao da ga je taj dečko nazvao ‘majmunom’. On pak tvrdi da nije rekao ništa, odnosno da je rekao… ne znam, ‘pederi’ ili što već. Vini nam je rekao da moramo nastaviti igrati. Ne znam što bih sada rekao, razgovarat ćemo, ali ovo se ne smije ponoviti”, izjavio je Tchouaméni.

Brazilac je odmah prijavio uvredu sucu François Letexieru, tvrdeći da je Prestianni prekrio usta majicom dok je izgovarao uvredu, pokušavajući sakriti riječi.

Igrač Real Madrida bio je vidno uznemiren i odbio je nastaviti igrati dok se situacija ne riješi, što je dovelo do privremenog prekida utakmice. Sudac je signalizirao rasistički incident prekriživši ruke, kako je i predviđeno protokolom.

Gianluca Prestianni, dvadesetogodišnji argentinski napadač Benfice, sada se suočava s mogućom istragom Uefe i suspenzijom.

Ako se optužbe potvrde, to bi moglo rezultirati dugotrajnom zabranom igranja, slično prethodnim slučajevima rasizma u europskim natjecanjima.