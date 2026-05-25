Hrvatska odradila prvi trening pred SP: Sudjelovalo devet igrača

Podijeli :

xDamirxKrajacx via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se počela okupljati za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je smještena u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Klupska sezona je došla kraju, a dio hrvatskih nogometaša se okupio u zagrebačkom hotelu Sheraton te se nakon zajedničkog ručka zaputio u Rijeku, gdje će večeras biti odrađen i prvi trening na završnim pripremama za nadolazeću svjetsku smotru.

Pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića, na prvom treningu su sudjelovali dokapetan Ivan Perišić te Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Luka Vušković, Martin Erlić, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Igor Matanović i Dominik Kotarski, a preostali će se reprezentativci okupiti do petka, 29. svibnja.

Hrvatska će reprezentacija u Rijeci boraviti do 6. lipnja, uz prijateljsku utakmicu 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici, a potom odlazi odmjeriti snage sa Slovenijom, 7. lipnja u Varaždinu. Potom hrvatski nogometaši imaju slobodan dan, a 9. lipnja lete u Washington.

Prvu utakmicu na prvenstvu Hrvatska će odigrati protiv Engleske u Dallasu, 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjeeuropskom vremenu.