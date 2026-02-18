Arbeloa: Cijeli nogometni svijet zaslužuje odgovor na pitanje što je igrač Benfice rekao Viniju

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa nakon pobjede 1:0 protiv Benfice u prvom susretu nokaut faze Lige prvaka sjeo je pred novinare.

“Pitajte igrača Benfice što je rekao Viniju. Cijeli nogometni svijet zaslužuje odgovor na to pitanje, to je sve što mogu reći. Naša nulta tolerancija na rasizam mora biti apsolutna i ne smijemo dopustiti da se takve stvari događaju na nogometnom terenu u 2026. godini. Vjerujem onome što mi je Vini rekao da su mu dobacivali. Ne mislim da bi tako nešto izmislio i nikada neću sumnjati u riječi Vinija“, izjavio je Arbeloa pa dodao:

“Samo sam ga pitao želi li nastaviti igrati. Bili smo uz njega i kakvu god odluku da je donio, mi bismo ga podržali. Uvijek ga moramo podržavati i ostati momčad. Uvijek sam im govorio da zajedno jašemo i zajedno umiremo. Kad netko ima takav stav prema jednom od nas, uvijek smo uz njega. Mi smo ujedinjena ekipa i uvijek ćemo se boriti zajedno, kao što smo to učinili i danas.”

Na pitanje je li razmišljao o povlačenju momčadi s terena, odgovorio je:

“Sudac mi je rekao da ništa nije čuo i da u takvim situacijama ne može ništa poduzeti. Kakvu god odluku da je Vinicius donio, očito je da smo uz njega. Ne možemo tolerirati ovakve stavove niti dopustiti da se događaju na nogometnom terenu. Što god da je Vini odlučio, mi bismo bili uz njega.”

Komentirao je gol Viniciusa.

“Nisam vidio proslavu Vinija, ali vidio sam nevjerojatan pogodak. Kad Mourinho sazna što se dogodilo i što je njegov igrač rekao, bit će prvi koji to neće dopustiti. Nulta tolerancija na ovo. Jako sam zadovoljan izvedbom momčadi. Svi igrači su odigrali vrlo čvrsto i ovo je Real Madrid kakvog želimo vidjeti.”

O Viniciusu:

“Tužno je što ovo nije prvi put. On nije samo spektakularan igrač, već i sjajna osoba i divan mladić kojeg svi vole. Kad ga upoznate, ne treba dugo da shvatite kakva je dobra osoba i koliko se često morao boriti protiv ovakvih situacija. Uvijek je bio borac i nastavit će to biti. Uvijek ćemo biti uz njega.”

“Odigrali smo vrlo dobro prvo poluvrijeme i zaslužili smo postići više golova. Sve se promijenilo nakon te situacije, ali i dalje smo igrali dobro i pokušavali stvarati prilike. Oni su se očito više otvorili, a utakmica je povremeno postala otvorenija i s manje kontrole.

Bila je to utakmica u kojoj smo jasno vidjeli Real Madrid kakav želimo, vrlo čvrst, s puno truda i timskog duha. Vrlo sam sretan zbog razlike u odnosu na utakmicu od prije tri tjedna. Vidjeli smo potpuno drugačiju momčad i ovo je Real Madrid kakvog svi madridisti žele vidjeti.”

“Najviše me brinulo vidjeti svoju momčad. Utakmica koju smo ovdje igrali prije tri tjedna bila je najdalje od onoga što bismo trebali biti. Danas smo pokazali što bismo trebali biti. Kad se suočite s protivnikom, morate ga poznavati i razumjeti njegove snage.

Prije tri tjedna su nam nanijeli mnogo štete iz tranzicija i prekida. Nije bilo samo pitanje organiziranije obrane, već i organiziranijeg napada, pogotovo u postavljanju iza lopte. To smo i učinili, završavali smo mnoge akcije i visoko pritiskali. Vidjeli smo sjajnu momčad. Još uvijek ima prostora za napredak, ali ovo je put kojim moramo ići.”

O Benfici:

“Ne smijemo pogriješiti i otpisati Mourinhovu momčad zbog rezultata 0:1. Ne znam bi li to itko mogao, ali ja neću. On se već počeo pripremati za tu utakmicu čim su ušli u svlačionicu, a ovo nije rezultat koji dopušta opuštanje.

Benfica nije momčad koja će nam dopustiti da popustimo ako ih želimo pobijediti. Bernabéu će dočekati Benficu, a naši navijači bit će na našoj strani i ponovno postati ključan faktor. Ako želimo izbaciti Benficu, pred nama je još 90 minuta vrlo dobrog nogometa, baš kao što smo igrali danas.”

Pohvalio je Gulera.

“On je igrač s karakteristikama koje nam puno pomažu jer može povezati naš vezni red s Vinijem i Kylianom. Također nam pomaže u kreaciji, on je poseban, jedinstven igrač. Bio je vrlo važan za momčad, a ovaj njegov rast nam iznimno koristi.

Moramo nastaviti raditi na njegovom samopouzdanju, a ovakve utakmice pomažu mu da raste kao mladi igrač. Iznimno sam sretan i ponosan što imam dečka poput Arde i na posao koji je sposoban obaviti.”