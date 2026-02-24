ANKETA / Tko treba zamijeniti Sopića i hoće li Osijek ispasti iz lige?

Podijeli :

NK Osijek

Osijek je u posljednjem odigranom kolu HNL-a izgubio od Lokomotive na Maksimiru, a ceh tog poraza platio je njihov trener Željko Sopić koji je smijenjen. Nekoliko kandidata se spominje, ali još uvijek ništa nije potvrđeno.

Spominju se imena poput Dina Skendera, Marija Gregurine te Tomislava Radotića koji je trenutačno pomoćni trener u Osijeku.

Osijek je trenutačno na posljednjem mjestu HNL-a s tri boda manje od Vukovara. Iako mnogi pričaju kako je nemoguće da Osijek ispadne u Prvu nogometnu ligu, 13 kola prije kraja ta je mogućnost itekako realna.