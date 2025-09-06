Ande Onana odlazi iz Manchestera: Postignut je dogovor s turskim klubom

Podijeli :

Stefan Brauer/DeFodi Images via Guliver

Često osporavani vratar Manchester Uniteda Andre Onana na pragu je odlaska iz kluba. Kako javlja talijanski novinar Fabrizio Romano postignut je dogovor s turskim klubom.

Riječ je o Trabzonsporu koji će potpisati Andrea Onanu na posudbu. Klubovi su se međusobno dogovorili oko posudbe, ali kamerunski golman još nije donio svoju konačnu odluku. On je trenutno s reprezentacijom s kojom se bori za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Što se tiče Trabzonspora, oni su dobro ušli u sezonu te su nakon četiri gola skupili 10 bodova što im je omogućilo drugo mjesto na tablici turske Superlige. Jedino je Galatasaray bolji od njih sa svim pobjedama.

Turski prvoligaš nije izborio nastup u europskim natjecanjima tako da bi Onana mogao pomoći u borbi za naslov.