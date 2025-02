Ancelotti se vratio na dramu između Modrića i Viniciusa: ‘To je problem…’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver Images

Luka Modrić (39) bio je ključna figura u dramatičnoj pobjedi Reala kod Leganesa (3:2) u srijedu, koja je osigurala plasman u polufinale Kupa kralja. Kapetan je goste doveo u vodstvo već u 18. minuti, sjajno se snašavši u kaznenom prostoru na asistenciju Rodryga. Sedam minuta poslije, Endrick je povisio na 2:0 za madridsku momčad.

Iako je Leganes, koji se bori za opstanak u La Ligi, uspio izjednačiti nakon golova Juana Cruza (penal u 39. minuti i izjednačujući gol u 59.), pobjedu za Real u posljednjim trenucima osigurao je Gonzalo Garcia, napadač iz B momčadi. On je u 93. minuti glavom pogodio nakon asistencije Brahima Diaza, a Modrić je odigrao svih 90 minuta i zaradio žuti karton u 87. minuti.

Osim briljantnog gola, Modrić je bio vidljiv i zbog svoje reakcije na Viniciusovu nonšalanciju u obrani tijekom napete završnice utakmice. Nakon što je Leganes smanjio rezultat i zaprijetio Realu s još jednim napadom, Modrić je burno reagirao na Viniciusovu pasivnost u toj akciji. Kapetan je, razjaren, poručio suigraču: “Hej, Vini, nemoj me zaj*****ti! Moraš se vratiti pomoći!”

Vinicius je, prema izvještajima, burno reagirao na Modrićevu kritiku, ali je Fede Valverde stao na stranu kapetana.

Ancelotti: Uvijek se slažem s Modrićem. Ako on govori, moraš ga poštovati Nakon incidenta na terenu između Modrića i Viniciusa, kapetan mu je javno odgovorio

Izjava Carla Ancelottija o ovoj situaciji postala je viralna. Na pitanje novinara o Modrićevoj reakciji, Ancelotti je rekao: “Ne znam što se dogodilo, ali ako je Modrić nešto rekao, onda je to točno. Uvijek se slažem s Lukom Modrićem. Ako on govori, moraš ga poštovati.”

Nakon utakmice, na press konferenciji dan prije gradskog derbija protiv Atletica, Ancelotti je ozbiljnije komentirao problem s Viniciusovim nedostatkom obrambenih zadataka, ističući kako se to može ispraviti u budućnosti.

“Da, sposoban sam napraviti da tako igramo i to ću uraditi. To je problem, ali ponavljam, to nije problem samo tog dijela momčadi. Kada moramo igrati presing, kada moramo napraviti niski blok… Uvjeren sam da to možemo popraviti,” zaključio je trener.