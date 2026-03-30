Ancelotti pred okršaj s Hrvatskom: ‘Italija prolazi BiH 100 posto, ili ajde 95’

Niyi Fote Thenews2 imago images via Guliver

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti poželio je sreću Gennaru Gattusu.

Brazil u noći s utorka na srijedu igra (2 sata ujutro po našem vremenu) protiv Hrvatske u američkom Orlandu prijateljsku utakmicu pred SP.

Par sati ranije znat će se je li na Svjetsko prvenstvo otišla reprezentacija koju je Ancelotti kao igrač predstavljao na dva Svjetska prvenstva.

Italija u utorak od 20.45 sati u Zenici igra protiv Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za SP. Italija je propustila dva posljednja SP-a, ali Ancelotti je uvjeren da se to neće dogoditi i treći put. Pred utakmicu s Hrvatskom, Ancelotti je poželio sreću izborniku Italije Gennaru Gattusu, igraču kojeg je godinama trenirao u Milanu.

“Želim mu puno sreće i veselim se što ću ga vidjeti na Svjetskom prvenstvu. Uspjet će 100 posto ili bolje rečeno, da ne izazivamo sreću, 95 posto. Prepustimo to sudbini. Jedina sigurnost je da bi se Italija na SP-u našla u ne tako strašnoj skupini. Tamo je jedina jaka momčad Švicarska”, poručio je Ancelotti.

