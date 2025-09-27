Alonso nakon debakla u derbiju: ‘Osjećam se kao glavni krivac’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Trener Real Madrida Xabi Alonso nije se opravdavao nakon teškog poraza od 5:2 protiv gradskog rivala Atletica Madrida na stadionu Metropolitano.

Preuzeo je punu odgovornost za bolnu lekciju koju je njegova momčad naučila pred novinarima. Realov strateg bio je izravan i samokritičan, analizirajući pogreške svoje momčadi.

“Bila je to loša utakmica. Nismo dobro krenuli, nismo dobro igrali kolektivno, ni s loptom ni bez nje. Nema opravdanja. Povrijeđeni smo, kao i navijači. Bio je to derbi i zasluženi poraz”, rekao je Alonso.

Dodao je da su bili preslabi u dvobojima i bitkama za loptu u prostoru te da je igri nedostajala potrebna fluidnost. Na pitanje o suđenju, bio je jasan:

“Nema pritužbi. Ono što se danas dogodilo bilo je neovisno o suđenju. Bio je to zasluženi poraz.”

Alonso je odbacio usporedbe s teškim porazima iz prošlosti, naglasivši da je ovo tek početak sezone.

“Ovo je prvi takav poraz ove sezone; bolan, bez sumnje. Osjećam se kao glavni krivac. Sada moramo vidjeti što ispraviti i kako gledati naprijed”, zaključio je Alonso.