VIDEO / Ludi derbi u Madridu! Atletico do preokreta, Alvarez zabio golčinu iz slobodnjaka

Veliki madridski derbi igra se na Metropolitanu u sklopu 7. kola La Lige. Atletico Madrid poveo je 1:0 u 14. minuti preko Le Normanda i šokirao Kraljeve.

Odgovorio je Real nakon 10 minuta kada je loptu u mrežu za izjednačenje poslao Kylian Mbappe.

Preokrenuo je stvar u korist Kraljeva Arda Guler u 37. minuti zabivši za 2:1.

Naknadno je zabio ponovno Atletico, ali Lenglet je to učinio rukom te mu je gol nakon VAR provjere poništen. Ipak, Atletico je uspio ponovno izjednačiti u sudačkoj nadoknadi na 2:2 preko Sorlotha. Spektakularno poluvrijeme!

Nastavila se golijada i u drugom poluvremenu. Neoprezno je Guler podigao nogu, izbio loptu, ali i po glavi udario Gonzaleza pa je Atletico dobio priliku za novi preokret s bijele točke i Alvarez je bio precizan za vodstvo Atletica 3:2 na samom početku drugog dijela.

Pogledajte i gol Alvareza:

A zabio je Alvarez golčinu iz slobodnjaka i za 4:2!

