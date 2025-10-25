Alonso dobio pitanje o Yamalovoj izjavi pa odbrusio novinarima: ‘Zar smo opet na tome?’

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Zvijezda Barcelona u centru je pažnje zbog svojih izjava uoči El Clasica.

Lamine Yamal podigao je prašinu uoči nadolazećeg El Clasica izjavom da Real Madrid “krade”, a kontroverzni komentar dao je tijekom gostovanja na Twitchu.

Sve se dogodilo u razgovoru s poznatim streamerom Ibaijem Llanosom. Llanos je inače vlasnik Kings League momčadi Porcinos FC. Kada ga je Llanos, deklarirani navijač Reala, upitao podsjeća li ga njegova ekipa na Real Madrid, Yamal je bez oklijevanja odgovorio. “Da, naravno, kradu, žale se…”

Trener Real Madrida Xabi Alonso držao je konferenciju za medije dan prije utakmice i novinari su ga pitali što misli o Yamalovim riječima.

“Neću to komentirati. Ljudi iz Barcelone rekli su puno toga. Ne mogu prosuditi što su svi oni mislili. Važno je ono što se dogodi na terenu”, odgovorio im je Alonso.

Nakon što su novinari dalje uporno inzistirali na komentaru trenera Reala, odbrusio im je:

“Zar smo opet na tome? Ovdje smo zbog utakmice. Na umu mi je samo kakav ću sastav izvesti. Zanima me samo što će se događati na terenu”.