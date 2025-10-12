Albanski izbornik: Kao da sam skinuo teret od 200 kilograma s leđa

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Albanija je iznenadila Srbiju u gostima u borbi za svjetsku smotru, a posebno ponosan nakon utakmice bio je albanski izbornik Sylvinho.

“Bila je to teška utakmica, na teškom terenu, protiv vrlo jakog protivnika. Osvojili smo tri vrlo važna boda, možda i odlučujuća u borbi za doigravanje”, rekao je albanski izbornik Sylvinho na konferenciji za novinare u Leskovcu nakon pobjede nad Srbijom.

“Kako se sada osjećam? Kao da sam skinuo teret od 200 kilograma s leđa. Dobro smo radili, važna je i prethodna pobjeda protiv Latvije. Ali još ništa nismo završili, ovo je samo jedan korak. Svakako, ponosan sam na sve dečke.”

Trenerski posao nije laga, ističe Brazilac.

“To je trenerski posao, težak život. Bio sam igrač 15 godina, ali biti trener je još teže. Ponekad igrači nisu dobri, ponekad jesu, kao večeras. Postoje neke stvari u momčadi koje se ne vide. Život je takav, ponosan sam na cijeli albanski narod, sretni smo i zadovoljni. Radimo na svakom detalju, na video analizi… Važno je uvjeriti igrače da mogu pobijediti. Imali su odgovornost, pritisak, mnoge su stvari bile uključene i u geopolitičkom smislu”, zaključio je Silvinho.