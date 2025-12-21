Afrički kup nacija samo na SK: Maroko domaćin, Salah traži ono što mu nedostaje, a favoriti nisu bez problema

Podijeli :

Francis Bompard / Stringer

U danima kada će nogometa biti manje Sport Klubu se pobrinuo da u sljedećih dvadesetak dana možete uživati u Afričkom kupu nacija, turniru koji u svakom svom sljedećem izdanju nudi sve veći spektakl.

Sve je spremno za 35. izdanje Afričkog kupa nacija koje počinje u nedjelju 21. prosinca utakmicom domaćina Maroka i Komora (SK 3 u 20 sati), a turnir će trajati do 18. siječnja. Utakmice će se igrati na devet stadiona u šest gradova, među kojima su Marakeš, Casablanca i Tanger, dok će i otvaranje i finale biti odigrani na stadionu Prince Moulay Abdellah u Rabatu, kapaciteta 68.700 mjesta.

Turnir je prvotno bio planiran za ljeto 2025., ali je pomaknut za šest mjeseci kako se ne bi preklapao s novim, proširenim FIFA-inim Svjetskim klupskim prvenstvom.

Maroko i pitanje Hakimijeve spremnosti

Domaćin Maroko jedan je od glavnih favorita. Nakon povijesnog polufinala Svjetskog prvenstva 2022., očekivanja su velika, osobito jer će igrati pred domaćom publikom. Prošlog AFCON-a ispali su već u osmini finala, što se smatra neuspjehom.

Najveća briga izbornika Walida Regraguija je zdravstveno stanje Achrafa Hakimija, koji se oporavlja od ozljede gležnja. Iako je uvršten u sastav, upitno je hoće li biti spreman za start turnira.

Turnir iznenađenja – i bez Gane

AFCON je tradicionalno natjecanje puno iznenađenja. Najbolji primjer je prošlo izdanje, održano početkom 2024., kada je domaćin Obala Bjelokosti osvojila naslov unatoč tome što je izgubila dvije od tri utakmice u grupi.

Zanimljivo je da ove godine nijedna od 24 reprezentacije ne debitira na turniru, dok su Bocvana i Komori izborili nastup tek drugi put. S druge strane, četverostruki prvak Afrika Gana nije se uspjela kvalificirati, što je prvi put od 2004. godine. Ganci su po broju naslova iza Egipta (7) i Kameruna (5).

Salah i jedini trofej koji mu nedostaje

Za Mohameda Salaha, Afrički kup nacija ostaje najveća neispunjena ambicija. Iako je s Liverpoolom osvojio sve što se moglo osvojiti, s Egiptom nikada nije podigao AFCON trofej, iako je njegova reprezentacija povijesno najuspješnija.

Egipat je tri puta zaredom osvajao naslov između 2006. i 2010., no otkako je Salah debitirao 2011., nisu uspjeli do kraja. Najbliže su bili 2017. i 2022., kada su poraženi u finalima od Kameruna i Senegala. Posebno bolan bio je poraz na penale 2022., kada je odlučujući udarac zabio Sadio Mané.

S obzirom na to da Salah u lipnju puni 34 godine, ovo bi mogao biti njegov posljednji realni pokušaj da osvoji AFCON i zaokruži reprezentativnu karijeru.

Može li Obala Bjelokosti obraniti naslov?

Pitanje svih pitanja glasi: može li aktualni prvak ponoviti uspjeh? Obala Bjelokosti prošli je turnir osvojila na gotovo nevjerojatan način – smjenom izbornika usred natjecanja, prolaskom skupine kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija i nizom dramatičnih pobjeda u nokaut-fazi.

Sada je izbornik Emerse Faé imao gotovo dvije godine za stabilizaciju momčadi. Neki ključni igrači su se promijenili – Sébastien Haller ponovno je u sastavu, dok Simon Adingra i Nicolas Pépé ovaj put nedostaju. U momčadi su i dalje Wilfried Zaha, Amad Diallo, te čvrsti stoperski tandem Evan Ndicka – Odilon Kossounou.

Povijest, međutim, nije na strani branitelja naslova – posljednja reprezentacija koja je obranila naslov bio je Egipat 2010. godine.

Nigerija u kaosu, ali s vrhunskim kadrom

Nigerija dolazi u Maroko s velikim problemima izvan terena. Financijski sporovi s nogometnim savezom, bojkot treninga, propuštene kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i umirovljenje kapetana Troosta-Ekonga ozbiljno su narušili stabilnost momčadi.

Uz to, obrana je desetkovana ozljedama, a ključni desni bek Ola Aina nije u kadru. Ipak, Super Eaglesi i dalje imaju jednu od najjačih momčadi turnira, predvođenu Victorom Osimhenom, Ademolom Lookmanom, Alexom Iwobijem i Calvinom Basseyjem.

Pitanje je mogu li staviti probleme po strani i osvojiti prvi AFCON još od 2013. godine.

Što se događa s Kamerunom?

Pripreme Kameruna za Afrički kup nacija odvijaju se u potpunom kaosu. Početkom prosinca tamošnji nogometni savez (Fecafoot) objavio je da je smijenio izbornika Marca Brysa te ga zamijenio Davidom Pagouom, iako novi izbornik uoči turnira praktički nije imao vremena za bilo kakav rad s momčadi.

Brys je imao izrazito turbulentan odnos s predsjednikom saveza Samuelom Eto’om, legendarnim kamerunskim napadačem i bivšom zvijezdom Barcelone, Intera i Chelseaja. Njihov sukob kulminirao je netom prije turnira, a posljedice su vidljive i u samom sastavu reprezentacije.

Kamerun je na AFCON otišao bez niza ključnih igrača. Izostavljeni su kapetan Vincent Aboubakar, vratar Andre Onana, veznjak Andre-Frank Zambo Anguissa te napadač Eric-Maxim Choupo-Moting, što je izazvalo dodatna pitanja o stanju u svlačionici.

Situacija je tim problematičnija jer Pagou do početka turnira nije vodio nijedan trening, a kamoli utakmicu reprezentacije. Ostaje nejasno kako će u tako kratkom vremenu prenijeti svoje ideje igračima, osobito uoči prve utakmice skupine protiv Gabona, zakazane za 24. prosinca.

S obzirom na sve okolnosti, Kamerun djeluje kao momčad koja bi se vrlo brzo mogla raspasti, tim više jer se nalazi u izuzetno zahtjevnoj skupini s aktualnim prvakom Obalom Bjelokosti i Mozambikom.

Koliko daleko mogu Južnoafrička Republika i DR Kongo?

Za razliku od Kameruna, Južnoafrička Republika i Demokratska Republika Kongo trenutačno djeluju kao dvije najstabilnije afričke reprezentacije. Obje su na prethodnom AFCON-u stigle do polufinala, potvrdivši kontinuitet dobrih rezultata.

Južna Afrika bila je prva u svojoj kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2026., dok je DR Kongo završio drugi, iza Senegala. Kongoanci su potom u afričkom doigravanju svladali Kamerun u polufinalu, a u finalu su nakon izvođenja jedanaesteraca izbacili Nigeriju.

DR Kongo sada čeka završnicu FIFA-inih interkontinentalnih kvalifikacija, gdje će se u ožujku suočiti s pobjednikom susreta Jamajka – Nova Kaledonija za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta igrati u Meksiku.

Obje reprezentacije u Maroku ne dolaze kao najveći favoriti, ali zbog stabilnosti, organizacije i recentnih rezultata mogle bi biti ozbiljni “dark horse” kandidati za završnicu turnira.

Stadioni i uzbuđenje

Afrički kup nacija započinje 21. prosinca, a završit će 18. siječnja, a središnje mjesto turnira bit će novi Stadion Prince Moulay Abdellah u Rabatu. Upravo na tom stadionu igrat će se finale, ali i sve utakmice domaćina Maroka.

Stadion Prince Moulay Abdellah otvoren je prije svega tri mjeseca i raspolaže s 69.500 sjedećih mjesta. Izgradnja je stajala oko 75 milijuna dolara, a iako je prvotni plan bio dovršiti projekt u svega osam mjeseci, radovi su se na kraju protegnuli na gotovo dvije godine.

Unatoč izgradnji novog nacionalnog stadiona, najveći stadion u Maroku i dalje je Tangier Grand, koji ima kapacitet od 75.000 gledatelja. Zanimljivo, prije velike renovacije 2018. godine taj stadion primao je tek 45.000 gledatelja.

S druge strane, najmanji stadion na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija bit će Al Medina s kapacitetom od 18.000 sjedećih mjesta. Na njemu će se odigrati tri utakmice grupne faze, kao i jedan susret osmine finala, koji bi u teoriji mogao biti dvoboj Kameruna i Južnoafričke Republike.

Posebnu pažnju privlači i službena lopta turnira, Pumina ITRI. Vizualno je već dobila brojne pohvale. Kome će biti sretna doznat ćemo 21. siječnja.

Sve utakmice možete pratiti na programima Sport Kluba.

