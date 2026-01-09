VIDEO / Zvezda upisala težak poraz u Litvi: Izgubila je s više od 30 poena razlike

Podijeli :

Iz Crvene zvezde dolaze izjave o velikim ambicijama i borbi za plasman na završni turnir u Ateni, no momčad takve najave ne potvrđuje na parketu. Drugu uzastopnu euroligašku utakmicu crveno-bijeli su praktički izgubili već u prvoj četvrtini.

Nakon poraza od Valencije u dvorani Aleksandar Nikolić (106:89), zvezda je doživjela još teži poraz od Žalgirisa u Kaunasu – 99:67. Već nakon prve četvrtine bilo je 26:12, tijekom druge razlika je narasla na -21, a ostatak susreta bio je uglavnom formalnost.

Zvezda je prelagano dopuštala poene iz pick-and-rolla, domaćini su stekli samopouzdanje i počeli pogađati i šuteve izvana, dok je momčad Saše Obradovića imala velikih problema u napadu. Unatoč brojnim otvorenim pozicijama, zvezda je prvu tricu pogodila tek dvije i pol minute prije poluvremena, i to iz 14. pokušaja. Pogodio je Kalinić, a utakmicu su crveno-bijeli završili sa samo 4 pogođene trice iz 26 pokušaja.

Na poluvremenu je Donatas Motiejunas – jedan od rijetkih koji je na teren izašao s pravim pristupom – izjavio kako je zvezda izgubila identitet te da je igra njegove momčadi „tužan prizor“.

Ni u nastavku situacija nije bila znatno bolja. Zvezda se u jednom trenutku približila na -16, u igru je ušao i Miljenović, no serija 9:0 Žalgirisa početkom posljednje četvrtine definitivno je označila početak slavljeničke atmosfere na tribinama Žalgirio Arene.

Prednost domaćina u jednom je trenutku narasla i do +34, čime su crveno-bijeli dodatno pokvarili dojam u završnici susreta. U slučaju jednakog omjera sa Žalgirisom, zvezda neće imati prednost jer su Litavci u Beogradu slavili s devet poena razlike.

U pobjedničkoj momčadi istaknuli su se Tubelis sa 17 poena, Francisco s 15 poena te po šest skokova i asistencija, dok je Butkevičius dodao 12 poena. U redovima zvezde nije bilo Dobrića, Graham i Davidovac koji nisu ulazili u igru, a najefikasniji i jedini dvoznamenkasti strijelac bio je Chima Moneke s 18 poena.

U sljedećem kolu Crvena zvezda 15. siječnja gostuje kod Armanija u Milanu, a prije toga je u ponedjeljak od 20:30 čeka utakmica protiv Bosne u dvorani Aleksandar Nikolić.

Žalgiris, s druge strane, idućeg četvrtka putuje u Tel Aviv na gostovanje kod Maccabija.

