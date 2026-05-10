VIDEO / Neuville stigao do prve pobjede u sezoni

Podijeli :

Luca Barsali IPA Sport via Guliver

Belgijac Thierry Neuville, svjetski prvak iz 2024. godine, osvojio je reli u Portugalu i time upisao svoju prvu pobjedu u sezoni. Ujedno je ostvario i prvu pobjedu za momčad Hyundaija te dokazao da su i ove godine dominantni Toyotini automobili ipak pobjedivi.

Borba za pobjedu u Portugalu, na šestoj utrci Svjetskog prvenstva ove sezone, u završnici se svela na dvoboj između Neuvillea i deveterostrukog svjetskog prvaka, Francuza Sebastiena Ogiera u Toyoti, koji je vodio sve do puknuća gume na pretposljednjem brzinskom ispitu.

Zbog kvara Francuz je pao na šesto mjesto. Zamijenili su ga drugi vozači momčadi Toyota – Šveđanin Oliver Solberg, Velšanin Elfyn Evans i Japanac Takamoto Katsuta, koji su zauzeli mjesta od drugog do petog, a među njih se na četvrto mjesto ugurao jedino Francuz Adrien Fourmaux u drugom Hyundaiju.

„Pobjeda je uvijek nešto dobro, ali nakon svih problema koje smo imali, današnja pobjeda je nešto posebno. Pogotovo nakon svih komplikacija u Hrvatskoj. Utrka nije bila savršena, ali uhvatili smo dobar ritam. Nikada ne odustajemo i danas smo za to bili nagrađeni”, rekao je Belgijac u prvoj izjavi nakon pobjede, a vozač koji će sljedećeg mjeseca navršiti 38 godina čestitao je svim majkama Majčin dan.

Manje zadovoljan bio je četiri godine stariji Ogier:

„Postoje stvari koje ne možeš kontrolirati. Ono što smo mogli kontrolirati odradili smo jako dobro. Loša sreća. Što da kažem? Očekivali smo drugačiji rasplet.”

U ukupnom poretku Evans je vodeći sa 123 boda, Katsuta ima 111, a Solberg 92 boda.

Sedma utrka Svjetskog prvenstva u WRC-u bit će u Japanu, koji je na rasporedu krajem mjeseca.