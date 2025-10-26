VIDEO / Kakva sekvenca: Pistonsi u manje od minutu ‘zalijepili’ dvije ‘banane’ Celticsima

Podijeli :

U nedjelju navečer igra se NBA utakmica između Detroit Pistonsa i Boston Celticsu u Little Caesar Areni. Nakon četvrtine i pol gledali smo uzbudljivu košarku, ali ništa nije bilo toliko dobro kao sekvenca oko četiri minute prije kraja poluvremena. Tada su dva napada Celticsa neslavno završila. Prvo je Derricka Whitea sjajnom blokadom zaustavio Cade Cunningham da bi "devetka" Celticsa u idućem napadu bio asistent. Njegovo dodavanje došlo je u ruke Huga Gonzaleza koji je išao na polaganje, ali tada se ukazao centar Pistonsa Jalen Duren koji je u trans bacio naše komentatore Ivana Švajhlera i Ivana Mihovila Klarića.

