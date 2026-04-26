VIDEO / Denver pred ispadanjem iz doigravanja, Jokić isključen na samom kraju utakmice

Oklahoma City Thunder i Minnesota Timberwolves su na korak od plasmana u polufinale Zapadne konferencije, dok je Orlando Magic pobjedom nad Detroit Pistonsima poveo 2-1 u seriji na četiri pobjede, a New York Knicksi izjednačili na 2-2 u seriji protiv Atlanta Hawksa.

Oklahoma City Thunder su u trećoj utakmici doigravanja Zapadne konferencije sa 121-109 svladali Phoenix Sunse i poveli 3-0 u seriji na četiri pobjede. Do pobjede ih je vodio Aktualni najkorisniji igrač NBA lige Shai Gilgeous-Alexander koji je zabio 42 koša i upisao osam asistencija.

Gilgeous-Alexanderov prethodni rekord u doigravanju bio je 40 poena u 4. utakmici finala Zapadne konferencije prošle sezone protiv Minnesote.

Dillon Brooks predvodio je Sunse s 33 poena, dok je Jalen Green dodao 26 koševa. Devin Booker postigao je 16 poena.

Dillon Brooks je postigao devet uzastopnih poena za Phoenix i pomogao svojoj momčadi da se približi na 10 poena tri minute prije kraja, ali Thunder je pogodio četiri uzastopna slobodna bacanja i održao dvoznamenkastu prednost.

Thunder ima priliku zatvoriti seriju u ponedjeljak u Phoenixu.

Do vodstva 3-1 u seriji su stigli i Minnesota Timberwolvesi koji su u četvrtoj utakmici četvrtfinale serije Zapadne konferencije sa 112-96 pobijedili Denver Nuggetse.

Ayo Dosunmu, koji je u igru ušao s klupe, zabio je 43 koša. Naz Reid je dodao 17 poena, a Julius Randle je završio utakmicu s 15 poena i devet skokova.

Pobjeda, koja je Minnesoti dala vodstvo od 3-1 u seriji, skupo je koštala Timberwolvese koji su zbog ozljeda ostali bez dva startera Anthonyja Edwardsa i Dontea DiVincenza.

Anthony Edwards, četverostruki All-Star i najbolji strijelac momčadi, napustio je teren u drugoj četvrtini i nije se vratio zbog ozljede lijevog koljena. Ranije u prvom poluvremenu, DiVincenzo ozlijedio je desnu nogu u igri bez kontakta. Prva izvješća sugeriraju da mu je možda puknula Ahilova tetiva.

Jamal Murray je postigao 30 poena, šutirajući 10 od 25, predvodeći Denver. Nikola Jokić je završio utakmicu s 24 poena, 15 skokova i devet asistencija. Međutim, šutirao je 8 od 22 iz igre i promašio sve tri trice.

Serija se vraća u Denver gdje se peta. utakmica igra u ponedjeljak navečer.

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳 Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

New York Knicks su izjednačili u prvom kolu Istočne konferencije protiv Atlanta Hawksa na 2-2 u seriji na četiri pobjede nadigravši ih sinoć u gostima sa 114-98. Karl Anthony-Towns je ukupno postigao 20 poena, 10 asistencija i 10 skokova za svoj prvi triple-double u doigravanju u karijeri.

OG Anunoby je bio najbolji strijelac Knicksa s 22 poena i 10 skokova, što je njegov četvrti double-double u karijeri u doigravanju. Jalen Brunson dodao je 19 poena, uključujući tricu, pred kraj utakmice, za vodstvo od 104-80, pet i pol minuta prije kraja.

Kod Hawksa najbolji je bio CJ McCollum sa 17 poena, Nickell Alexander-Walker je dodao 15.

Peta utakmica se igra u utorak u New Yorku, a šesta u Atlanti u četvrtak.

Orlando Magic je u trećoj utakmici doigravanja prvog kruga Istočne konferencije svladao Detroit Pistonse 113-105 i poveo 2-1 u seriji na četiri pobjede. Paolo Banchero i Desmond Bane postigli su po 25 koševa za Orlando Magic koji je izdržao nalet Pistonsa u zadnjoj četvrtini.

Detroit je zaostajao 96-79 osam i pol minuta prije kraja, a onda su Pistonsi zahvaljujući seriji 25-8 koju je Cade Cunningham zaključio tricom izjednačio na 104-104 tri minute 3:15 minuta prije kraja. Cunningham je pogodio jedno od dva slobodna bacanja i doveo Detroit u vodstvo od jedan koš dvije minute i 52 minuta prije kraja, a onda Orlando napravio seriju 9-0 za pobjedu.

Četvrta utakmica igra se u ponedjeljak u Orlandu.

Banchero je imao 12 skokova i devet asistencija. Franz Wagner dodao je 17 poena za Orlando. Jalen Suggs postigao je 15, a Wendell Carter Jr. 14 poena uz 17 skokova.

Pistonsi su sada u teškoj situaciji nakon što su bili najbolja momčad Istoka u regularnoj sezoni.

“Ide se utakmica po utakmica, to je ono što su serije doigravanja”, rekao je trener Detroita J.B. Bickerstaff. “Dolazimo ovdje, pobjeđujemo u ponedjeljak i vraćamo prednost domaćeg terena. Današnja utakmica, iz nje ćemo učiti, ali s njom je gotovo. Naši dečki su bili dosljedni cijelu godinu. Uspjeli smo prijeći na sljedeću. Vjerujem našim dečkima da ćemo se usredotočiti na to, učit ćemo iz nje, proučit ćemo je, bit ćemo bolji u tome i onda ćemo u ponedjeljak biti spremni.”

Cunningham je bio najučinkovitiji u redovima Pistonsa s 27 koševa, a Tobias Harris je ubacio 23.