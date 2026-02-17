VIDEO / Kovačeva Borussia nadjačala Pašalićevu Atalantu i nosi lijepu prednost u Bergamo!

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver

U večernjem terminu Lige prvaka u play-offu za plasman u osminu finala Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, dočekala je Atalantu za koju nastupa Mario Pašalić, a završilo je 2:0 za domaći sastav.

Susret je kasnio 15 minuta zbog toga što je momčad Nike Kovača kasnila na stadion, no čini se da to nije utjecalo na njihovu izvedbu na terenu.

Već u 3. minuti Borussia je stigla do vodstva, a strijelac je bio Serhou Guirassy nakon ubačaja Juliana Ryersona.

Guirassy je u 42. minuti napravio sjajan solo prodor pa je nakon pogotka stigao i do asistencije. Pogodak iz blizine za 2:0 zabio je Maximilian Beier.

Drugo poluvrijeme bilo je izrazito skromno te smo ostali uskraćeni za novi pogodak.

Mario Pašalić odigrao je cijeli susret za Atalantu, koja će za osam dana u Bergamu pokušati preokrenuti protiv Borussije i izboriti plasman u osminu finala.

