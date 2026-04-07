U mirovinu odlazi jedan od najboljih euroligaških igrača u povijesti, Francuz je odlučio reći zbogom

FredericChambert Panoramic

Nando de Colo, 38-godišnji proslavljeni francuski košarkaš i trenutačno član istanbulskog Fenerbahcea, najavio je odlazak u mirovinu na kraju aktualne sezone.

„O tome razmišljam već neko vrijeme, ovo će biti moja posljednja sezona“, najavio je De Colo koji trenutačno ne igra za Fenerbahce zbog ozljede. Ove sezone je odigrao 12 utakmica u Euroligi te je prosječno postizao 11 poena po utakmici.

Karijeru je De Colo počeo u francuskom Choletu, a nakon igranja u Valenciji preselio se u NBA ligu. Bio je član San Antonija od 2012. do 2014. godine, dok je potom kratko nastupao za Toronto.

Od kraja 2014. ponovno se vratio u Europu gdje je igrao za moskovski CSKA, Asvel i u dva navrata za Fenerbahce. Dva puta je kao igrač CSKA De Colo osvajao naslov pobjednika Eurolige, 2016. i 2019. godine, a u premijernom euroligaškom slavlju bio je najbolji strijelac natjecanja, najkorisniji igrač u sezoni te najbolji igrač završnog Final Four turnira. S Valencijom je 2010. osvojio Eurokup.

S francuskom reprezentacijom je osvojio pet medalja na velikim natjecanjima. Osvajao je olimpijska srebra 2021. u Tokiju i tri godine kasnije u Parizu kada je i zaključio reprezentativnu karijeru. Osvojio je svjetsku broncu 2019. te zlato 2013., srebro 2011. i broncu 2015. na europskim prvenstvima.