Split slavio u derbiju na Gripama, Cibona zamalo preokrenula utakmicu pred sam kraj

U hrvatskom derbiju 23. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama pobijedio Cibonu sa 88-82 upisavši osmu pobjedu, dok je Cibona doživjela čak 19. poraz.

Bila je to utakmica u kojoj je domaćin imao i 18 koševa viška, no Cibona se u završnici približila na samo tri koša minusa, no više od toga nije išlo.